Giresun'un Bulancak ilçesinde yol kenarında bekleyen otomobile çarpan motosikletli kurye hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Giresun'dan Ordu istikametine seyir halinde olan 52 AHL 817 plakalı otomobil, arıza yapması üzerine yol kenarında dörtlü flaşörlerini yakarak durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosikletli kurye Ali Aksu, yol kenarında duran otomobile arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır, otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı