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Madencilik Haberleri

Bitcoin Madencisi Core Scientific, İlk Çeyrekte Finansal Uçurumdan Dönüş Yaptı

Bitcoin Madencisi Core Scientific, İlk Çeyrekte Finansal Uçurumdan Dönüş Yaptı

Madencilik - 37 Dakika Önce
Bitcoin Madencisi Marathon Digital Hisselerinde Büyük Yükseliş

Bitcoin Madencisi Marathon Digital Hisselerinde Büyük Yükseliş

Madencilik - 07.05.2024
Çinli Zijin Madencilik Grubu, Sırbistan'da Çevre Dostu Madencilik Standartları Belirliyor

Çinli Zijin Madencilik Grubu, Sırbistan'da Çevre Dostu Madencilik Standartları Belirliyor

Madencilik - 02.05.2024
Bakan Bayraktar: 2024'de madenciliğe 106 milyar lira kamu yatırımı yapılması hedefleniyor

Bakan Bayraktar: 2024'de madenciliğe 106 milyar lira kamu yatırımı yapılması hedefleniyor

Madencilik - 30.04.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 2024'te Madencilik Sektörüne 106 Milyar Lira Yatırım Yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 2024'te Madencilik Sektörüne 106 Milyar Lira Yatırım Yapılacak

Madencilik - 30.04.2024
Bitcoin Hash Fiyatı, Tarihi Düşüş Yaşıyor

Bitcoin Hash Fiyatı, Tarihi Düşüş Yaşıyor

Madencilik - 29.04.2024
Bir Bitcoin Madencisi, 219 Bin Dolarlık Ödüle Elde Ederek Rekor Kırdı

Bir Bitcoin Madencisi, 219 Bin Dolarlık Ödüle Elde Ederek Rekor Kırdı

Madencilik - 29.04.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan ile işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan ile işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı

Madencilik - 25.04.2024
Jack Dorsey'in Şirketi Block, 3nm Bitcoin Madencilik İşlemcisini Duyurdu

Jack Dorsey'in Şirketi Block, 3nm Bitcoin Madencilik İşlemcisini Duyurdu

Madencilik - 24.04.2024
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Afrika'da terörle mücadele merkezi kurulması çağrısında bulundu

Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Afrika'da terörle mücadele merkezi kurulması çağrısında bulundu

Madencilik - 22.04.2024
Benchmark, Kripto Madencisi Hut 8'in Potansiyelini Onayladı

Benchmark, Kripto Madencisi Hut 8'in Potansiyelini Onayladı

Madencilik - 22.04.2024
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Artış Gösterdi

Madencilik - 22.04.2024
Bitcoin Halving 2024: Kripto Para Dünyasında Yeni Dönem Başladı

Bitcoin Halving 2024: Kripto Para Dünyasında Yeni Dönem Başladı

Madencilik - 20.04.2024
Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü

Madencilik - 20.04.2024
Halving ne demek? Kriptoda halving anlamı nedir?

Halving ne demek? Kriptoda halving anlamı nedir?

Madencilik - 19.04.2024
Bitcoin Yarılanma Etkinliğine 100 Bloktan Az Kaldı

Bitcoin Yarılanma Etkinliğine 100 Bloktan Az Kaldı

Madencilik - 19.04.2024
Bitcoin Yarılanması Sonrası JPMorgan'dan Düşüş Beklentisi

Bitcoin Yarılanması Sonrası JPMorgan'dan Düşüş Beklentisi

Madencilik - 18.04.2024
Solana, Ağ Yavaşlamasına Karşı Ore Madenciliğini Askıya Aldı

Solana, Ağ Yavaşlamasına Karşı Ore Madenciliğini Askıya Aldı

Madencilik - 16.04.2024
Çinli Varlık Yönetim Firmaları, Hong Kong'da Bitcoin ETF'leri Sunmayı Planlıyor

Çinli Varlık Yönetim Firmaları, Hong Kong'da Bitcoin ETF'leri Sunmayı Planlıyor

Madencilik - 09.04.2024
Solana'da Bitcoin Benzeri Madencilik Dönemi

Solana'da Bitcoin Benzeri Madencilik Dönemi

Madencilik - 05.04.2024
Bitcoin Madencilik Şirketi Arkon Energy, Avrupa Pazarına Giriş Yapıyor

Bitcoin Madencilik Şirketi Arkon Energy, Avrupa Pazarına Giriş Yapıyor

Madencilik - 26.03.2024
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Yüzde 2,38 Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Şubatta Yüzde 2,38 Arttı

Madencilik - 20.03.2024
Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital, Teksas'a 87 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital, Teksas'a 87 milyon dolarlık yatırım yapıyor

Madencilik - 16.03.2024
Ocak Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 1,1 Arttı

Ocak Ayında Sanayi Üretimi Yıllık Yüzde 1,1 Arttı

Madencilik - 12.03.2024
Joe Biden'dan kripto madencilerine vergi darbesi

Joe Biden'dan kripto madencilerine vergi darbesi

Madencilik - 12.03.2024
Bitcoin'in yükselişi madencilerin yüzünü güldürdü

Bitcoin'in yükselişi madencilerin yüzünü güldürdü

Madencilik - 12.03.2024
Sanayi Üretimi Ocak Ayında Yüzde 1,1 Arttı

Sanayi Üretimi Ocak Ayında Yüzde 1,1 Arttı

Madencilik - 12.03.2024
DEİK Türkiye-Peru İş Konseyi Peru'daki Yatırım Fırsatlarını Ele Aldı

DEİK Türkiye-Peru İş Konseyi Peru'daki Yatırım Fırsatlarını Ele Aldı

Madencilik - 06.03.2024
Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi sağ olarak kurtarıldı

Elazığ'da krom madeninde göçük: 4 işçi sağ olarak kurtarıldı

Madencilik - 26.02.2024
Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi aranıyor

Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi aranıyor

Madencilik - 26.02.2024
Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi için çalışmalar sürüyor

Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi için çalışmalar sürüyor

Madencilik - 26.02.2024
Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi aranıyor

Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi aranıyor

Madencilik - 26.02.2024
Erkan Eroğlu kimdir? AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim?

Erkan Eroğlu kimdir? AK Parti Tunceli Belediye başkan adayı kim?

Madencilik - 22.02.2024
Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu Son Gelişmeleri Değerlendirdi

Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu Son Gelişmeleri Değerlendirdi

Madencilik - 21.02.2024
Rusya, Afrika'daki Doğal Kaynaklara Erişim Karşılığında Rejimleri Destekliyor

Rusya, Afrika'daki Doğal Kaynaklara Erişim Karşılığında Rejimleri Destekliyor

Madencilik - 20.02.2024
Üretimin durdurulduğu maden ocağında taşeron şirketten işçilere çağrı: Eksiksiz herkes işe gelecek

Üretimin durdurulduğu maden ocağında taşeron şirketten işçilere çağrı: Eksiksiz herkes işe gelecek

Madencilik - 17.02.2024
İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu

Madencilik - 16.02.2024
Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: 9 işçi hala kayıp

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması: 9 işçi hala kayıp

Madencilik - 15.02.2024
Erzincan'daki atık madeni kime ait? Hangi şirket?

Erzincan'daki atık madeni kime ait? Hangi şirket?

Madencilik - 14.02.2024
Anagold Madencilik: Atık havuzu yıkılmadı, nehre siyanür akışı yok

Anagold Madencilik: Atık havuzu yıkılmadı, nehre siyanür akışı yok

Madencilik - 14.02.2024
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama

Madencilik - 13.02.2024
Erzincan'da işçilerin göçük altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

Erzincan'da işçilerin göçük altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

Madencilik - 13.02.2024
Erzincan'da maden ocağında heyelan: AFAD ekipleri sevk edildi

Erzincan'da maden ocağında heyelan: AFAD ekipleri sevk edildi

Madencilik - 13.02.2024
Erzincan'da Altın Madeni'nde Heyelan

Erzincan'da Altın Madeni'nde Heyelan

Madencilik - 13.02.2024
2023 Aralık Ayında Sanayi Üretimi Arttı

2023 Aralık Ayında Sanayi Üretimi Arttı

Madencilik - 09.02.2024
Enerji Bakanı Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Görüştü

Enerji Bakanı Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Görüştü

Madencilik - 01.02.2024
Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı ile görüştü

Bakan Bayraktar, Venezuela Devlet Başkanı ile görüştü

Madencilik - 31.01.2024
Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Aralıkta Yüzde 58,40 Arttı

Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Aralıkta Yüzde 58,40 Arttı

Madencilik - 22.01.2024
Çin'deki Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nde Dev Kamyonlar Kullanılmaya Başlandı

Çin'deki Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nde Dev Kamyonlar Kullanılmaya Başlandı

Madencilik - 21.01.2024
Burdur'dan 2023'te 251 milyon 134 bin 672 dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Burdur'dan 2023'te 251 milyon 134 bin 672 dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Madencilik - 18.01.2024
2024 Yılında Enerji ve Madencilik Sektörüne 181,7 Milyar Lira Kamu Yatırımı Yapılacak

2024 Yılında Enerji ve Madencilik Sektörüne 181,7 Milyar Lira Kamu Yatırımı Yapılacak

Madencilik - 17.01.2024
2023 Yılı Kasım Ayında Sanayi Üretimi Azaldı

2023 Yılı Kasım Ayında Sanayi Üretimi Azaldı

Madencilik - 10.01.2024
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile turizm ve madencilik şirketi ve patent şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile turizm ve madencilik şirketi ve patent şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Madencilik - 26.12.2023
Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Kasımda Yükseldi

Yurt Dışı Üretici Enflasyonu Kasımda Yükseldi

Madencilik - 20.12.2023
Madencilikte Arama ve Kurtarmanın Standartlaşması ve Dijitalleşmesi Projesi Tanıtıldı

Madencilikte Arama ve Kurtarmanın Standartlaşması ve Dijitalleşmesi Projesi Tanıtıldı

Madencilik - 14.12.2023
Alparslan Bayraktar: 'Sıkı Denetimlerle Madencilik Sektörünü Daha Güvenilir Bir Hale Getirmeyi Hedefliyoruz, 2023 Yılında Şu Ana Kadar 8 Bin 419...

Alparslan Bayraktar: "Sıkı Denetimlerle Madencilik Sektörünü Daha Güvenilir Bir Hale Getirmeyi Hedefliyoruz, 2023 Yılında Şu Ana Kadar 8 Bin 419...

Madencilik - 13.12.2023
Norveç'teki Halogaland Köprüsü bölge ekonomisini canlandırıyor

Norveç'teki Halogaland Köprüsü bölge ekonomisini canlandırıyor

Madencilik - 11.12.2023
Ekim Ayında Sanayi Üretimi Azaldı

Ekim Ayında Sanayi Üretimi Azaldı

Madencilik - 11.12.2023
Sanayi Üretimi Yıllık Artış Gösterdi, Aylık Azaldı

Sanayi Üretimi Yıllık Artış Gösterdi, Aylık Azaldı

Madencilik - 11.12.2023
Akbelen'de Büyük Buluşma: 'Burada Ne Toprak Kanunu, Ne Zeytin Kanunu Uygulanıyor, Ne İnsanların Hayatı Gözetiliyor, Burada Köylülerin Hayatı Hiçe...

Akbelen'de Büyük Buluşma: "Burada Ne Toprak Kanunu, Ne Zeytin Kanunu Uygulanıyor, Ne İnsanların Hayatı Gözetiliyor, Burada Köylülerin Hayatı Hiçe...

Madencilik - 10.12.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı: Madencilik sektörü ekonomik kalkınmada lokomotif sektör olmaya devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı: Madencilik sektörü ekonomik kalkınmada lokomotif sektör olmaya devam edecek

Madencilik - 04.12.2023
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Kasımda Arttı

Madencilik - 04.12.2023
ZBEÜ ve CUMTB arasında Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi kurulacak

ZBEÜ ve CUMTB arasında Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi kurulacak

Madencilik - 02.12.2023
Pakistan ve Kuveyt arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

Pakistan ve Kuveyt arasında işbirliği görüşmeleri yapıldı

Madencilik - 29.11.2023
Afyonkarahisar'da İşlenmiş Mermer Ürünleri 50 Ülkeye İhraç Ediliyor

Afyonkarahisar'da İşlenmiş Mermer Ürünleri 50 Ülkeye İhraç Ediliyor

Madencilik - 26.11.2023
Bakan Ersoy: Çatalhöyük Vesilesiyle Emsalsiz Bilgilere Sahip Olduk

Bakan Ersoy: Çatalhöyük Vesilesiyle Emsalsiz Bilgilere Sahip Olduk

Madencilik - 21.11.2023
Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapanışını yaptı

Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapanışını yaptı

Madencilik - 14.11.2023
Sanayi Üretimi Eylül Ayında Yıllık Yüzde 4 Arttı

Sanayi Üretimi Eylül Ayında Yıllık Yüzde 4 Arttı

Madencilik - 11.11.2023
Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya OSB'yi ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya OSB'yi ziyaret etti

Madencilik - 04.11.2023
Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ talep toplama tarihleri belli oldu mu, halka arz ne zaman? Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu?

Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ talep toplama tarihleri belli oldu mu, halka arz ne zaman? Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu?

Madencilik - 02.11.2023
Tureks katılım endeksine uygun mu? Tureks Turunç Madencilik halka arz helal mi, caiz mi?

Tureks katılım endeksine uygun mu? Tureks Turunç Madencilik halka arz helal mi, caiz mi?

Madencilik - 02.11.2023
Tureks halka arzı ne zaman? Tureks Turunç Madencilik ne zaman halka arz edilecek?

Tureks halka arzı ne zaman? Tureks Turunç Madencilik ne zaman halka arz edilecek?

Madencilik - 02.11.2023
Kazakistan ile Fransa arasında stratejik madenler alanında işbirliği

Kazakistan ile Fransa arasında stratejik madenler alanında işbirliği

Madencilik - 01.11.2023
TUREKS halka arz başladı mı, ne zaman? Tureks halka arz hisse ne kadar, kaç lot veriyor?

TUREKS halka arz başladı mı, ne zaman? Tureks halka arz hisse ne kadar, kaç lot veriyor?

Madencilik - 31.10.2023
Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ ne zaman? SPK'dan onay geldi! Tureks Turunç Madencilik kaç lot verecek, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ ne zaman? SPK'dan onay geldi! Tureks Turunç Madencilik kaç lot verecek, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Madencilik - 28.10.2023
Tokat'ta Koza Holding'e bağlı madende işçi eylemi

Tokat'ta Koza Holding'e bağlı madende işçi eylemi

Madencilik - 27.10.2023
Çin-Avustralya Ekonomik İşbirliği Hakkında Konuşma

Çin-Avustralya Ekonomik İşbirliği Hakkında Konuşma

Madencilik - 21.10.2023
TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı

TTK işçi alımı kura çekiminde ismi çıkanlar büyük mutluluk yaşadı

Madencilik - 13.10.2023
Sanayi Üretimi Ağustos Ayında Yıllık Yüzde 3,1 Arttı

Sanayi Üretimi Ağustos Ayında Yıllık Yüzde 3,1 Arttı

Madencilik - 10.10.2023
Sanayi Üretimi Ağustos Ayında Yıllık Yüzde 3,1 Arttı

Sanayi Üretimi Ağustos Ayında Yıllık Yüzde 3,1 Arttı

Madencilik - 10.10.2023
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