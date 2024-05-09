Madencilik Haberleri
Bitcoin Madencisi Core Scientific, İlk Çeyrekte Finansal Uçurumdan Dönüş Yaptı
Çinli Zijin Madencilik Grubu, Sırbistan'da Çevre Dostu Madencilik Standartları Belirliyor
Bakan Bayraktar: 2024'de madenciliğe 106 milyar lira kamu yatırımı yapılması hedefleniyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 2024'te Madencilik Sektörüne 106 Milyar Lira Yatırım Yapılacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan ile işbirliğini güçlendireceklerini açıkladı
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Afrika'da terörle mücadele merkezi kurulması çağrısında bulundu
Çinli Varlık Yönetim Firmaları, Hong Kong'da Bitcoin ETF'leri Sunmayı Planlıyor
Bitcoin madencilik şirketi Marathon Digital, Teksas'a 87 milyon dolarlık yatırım yapıyor
Elazığ'da krom madeninde göçük: 3 işçi kurtarıldı, 1 işçi için çalışmalar sürüyor
Rusya, Afrika'daki Doğal Kaynaklara Erişim Karşılığında Rejimleri Destekliyor
Üretimin durdurulduğu maden ocağında taşeron şirketten işçilere çağrı: Eksiksiz herkes işe gelecek
İstanbul Barosu'ndan maden faciası sonrası Anagold şirketi ve Murat Kurum hakkında suç duyurusu
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan Çöpler Altın Madeni'ndeki Göçük Hakkında Açıklama
Erzincan'da işçilerin göçük altında kaldığı madeni işleten Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı
Çin'deki Pingshuo Doğu Açık Ocak Madeni'nde Dev Kamyonlar Kullanılmaya Başlandı
2024 Yılında Enerji ve Madencilik Sektörüne 181,7 Milyar Lira Kamu Yatırımı Yapılacak
Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile turizm ve madencilik şirketi ve patent şirketi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Madencilikte Arama ve Kurtarmanın Standartlaşması ve Dijitalleşmesi Projesi Tanıtıldı
Alparslan Bayraktar: "Sıkı Denetimlerle Madencilik Sektörünü Daha Güvenilir Bir Hale Getirmeyi Hedefliyoruz, 2023 Yılında Şu Ana Kadar 8 Bin 419...
Akbelen'de Büyük Buluşma: "Burada Ne Toprak Kanunu, Ne Zeytin Kanunu Uygulanıyor, Ne İnsanların Hayatı Gözetiliyor, Burada Köylülerin Hayatı Hiçe...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı: Madencilik sektörü ekonomik kalkınmada lokomotif sektör olmaya devam edecek
ZBEÜ ve CUMTB arasında Kalın Kömür Damarı Madenciliği Araştırma Merkezi kurulacak
Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi kapanışını yaptı
Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ talep toplama tarihleri belli oldu mu, halka arz ne zaman? Tureks halka arz katılım endeksine uygun mu?
Tureks katılım endeksine uygun mu? Tureks Turunç Madencilik halka arz helal mi, caiz mi?
Tureks halka arzı ne zaman? Tureks Turunç Madencilik ne zaman halka arz edilecek?
TUREKS halka arz başladı mı, ne zaman? Tureks halka arz hisse ne kadar, kaç lot veriyor?
Tureks Turunç Madencilik HALKA ARZ ne zaman? SPK'dan onay geldi! Tureks Turunç Madencilik kaç lot verecek, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?