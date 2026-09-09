Albüm: Güney Afrika'da düzenlenen madencilik fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi
JOHANNESBURG, 9 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kenti Electra Mining Africa fuarına ev sahipliği yapıyor.
JOHANNESBURG, 9 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kenti Electra Mining Africa fuarına ev sahipliği yapıyor.
7-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, kıta genelinden madencilik şirketlerini, sektör tedarikçilerini, yüklenicileri ve binlerce uzmanı bir araya getiriyor.
Kaynak: Xinhua