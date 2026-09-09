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Albüm: Güney Afrika'da düzenlenen madencilik fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi

Albüm: Güney Afrika'da düzenlenen madencilik fuarı sektör temsilcilerini bir araya getirdi
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JOHANNESBURG, 9 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kenti Electra Mining Africa fuarına ev sahipliği yapıyor.

JOHANNESBURG, 9 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika'nın Johannesburg kenti Electra Mining Africa fuarına ev sahipliği yapıyor.

7-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik, kıta genelinden madencilik şirketlerini, sektör tedarikçilerini, yüklenicileri ve binlerce uzmanı bir araya getiriyor.

Kaynak: Xinhua
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