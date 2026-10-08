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MSKÜ'nün EDO projesi TEKNOFEST 2026 maden yarışmasında dördüncülük kazandı

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MSKÜ'nün EDO projesi TEKNOFEST 2026 maden yarışmasında dördüncülük kazandı
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MSKÜ Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünde geliştirilen EDO projesi, TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda dördüncülük elde etti. Finalde prototipi sergilenen proje, yerli madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi açısından önemli kazanım oldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünde geliştirilen "Elektromanyetik Daralan Oluk (EDO)" projesi, TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda dördüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Şanlıurfa'da 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında, T3 Vakfı ve TÜRKALTIN iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Maden Teknolojileri Yarışması'na yaklaşık 2 bin 700 takım başvurdu. Çok aşamalı değerlendirmeler sonucunda 26 proje finale kalmaya hak kazandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde geliştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Modifiye Daralan Oluk çalışmaları kapsamında geliştirilen Elektromanyetik Daralan Oluk (EDO) projesiyle yarışmaya, Arş. Gör. Dr. Ercan Polat takım kaptanı olarak katıldı.

Elektromanyetik daralan oluk nedir?

Cevher hazırlama ve zenginleştirme alanında geliştirilen EDO sistemi, geleneksel gravite zenginleştirme yöntemini bilgisayar kontrollü elektromanyetik alan uygulamalarıyla birleştiren yenilikçi bir teknoloji sunuyor. Sistem, manyetik özellik gösteren mineral tanelerinin hareketlerini kontrol ederek mineral ayrımının daha etkin gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Önemli bir kazanım

Şanlıurfa'daki final organizasyonunda prototipi sergilenen ve çalışma prensipleri jüri üyelerine tanıtılan EDO projesi, Maden Teknolojileri Yarışması'nı dördüncü sırada tamamladı.

Elde edilen bu başarı, üniversitemizin bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin uygulamaya dönüştürülmesi, yerli madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi ve ulusal düzeyde tanıtılması açısından önemli bir kazanım oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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