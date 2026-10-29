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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımları atmayı sürdüreceklerini ifade etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımları atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ilişkilerini ticaret, yatırım, madencilik, ulaştırma ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda daha ileri taşıyacak adımları atmayı sürdüreceklerini ifade etti

Kaynak: AA
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