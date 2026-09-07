Haberler

Bakan Bayraktar, madencilerle bir araya geldi: "Sorunun çözüme kavuşmuş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz"

Bakan Bayraktar, madencilerle bir araya geldi: 'Sorunun çözüme kavuşmuş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve madencilerle Bakanlıkta bir araya geldi. Bayraktar, Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve alacaklarının ödenmesi için yürütülen sürecin çözüme kavuştuğunu belirterek, büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Nurettin Akçul ve madencilerle Bakanlıkta bir araya geldi. Bayraktar, Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve alacaklarının ödenmesi için yürütülen sürecin çözüme kavuştuğunu belirterek, büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Maden İşçileri Sendikası Başkanı Sayın Nurettin Akçul ve kıymetli madenci kardeşlerimizi Bakanlığımızda kabul ettik" dedi.

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi ve alacaklarının ödenmesi için madencilerle aynı hedef doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Bayraktar, "Bakanlık olarak verdiğimiz güçlü destek ve yürüttüğümüz kararlı süreç sayesinde bu sorunun çözüme kavuşmuş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Bizim için en önemli husus; işçimizin, emekçimizin döktüğü alın terinin karşılığını eksiksiz bir şekilde almasıdır. Dün olduğu gibi bundan sonra da madencilerimizin haklarını korumak adına atılması gereken tüm adımları aynı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
Veyis Ateş tahliye edildi

40 yıl hapsi istenen ünlü gazeteci ilk duruşmada tahliye edildi
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam

İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi

Ve nihayet gereken yapıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ertan Saban, Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Odasına girip sigaralarını çalıyordum

Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'tan helallik istedi: Gizlice odasına girip...
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Tedirgin eden hazırlık! Ülkeler art arda aynı adımı atmaya başladı
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar

Süper Lig'de devrim gibi değişiklik! Masadaki rakam 500 milyon dolar
Kalabalıkta kadını taciz etti! Hesaba katmadığı biri vardı

İğrenç olay kamerada! Uzaklaşacaktı ama hesaba katmadığı biri vardı