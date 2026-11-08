Fon Soruşturması'nda Kemal Akkaya ve Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı

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(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" kapsamında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı yeniden gözaltına alındı. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında da gözaltı kararı veridi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Fon Soruşturması" yeni gözaltılarla devam ediyor. Başsavcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındı. BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında da gözaltı kararı verildi.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 117

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 3 Kasım'da yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında haklarında işlem yapılan 433 şüpheliden 112'sinin tutuklandığını açıklamıştı.

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın 5 Kasım gece yarısı, eski SPK Kurul Başkan Vekili Enver Usca, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile TERA Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı'nın da dün gece yarısı tutuklanmasının ardından soruşturmada toplam tutuklu sayısı 117'ye yükseldi.

Kaynak: ANKA