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Maden işçilerinin direnişinde anlaşma sinyali: 'Zafere çok yakınız'

Maden işçilerinin direnişinde anlaşma sinyali: 'Zafere çok yakınız'
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Ücret ve tazminat alacakları için bakanlık önünde oturma eylemi yapan işçiler adına sendika, şirketle görüşmelerde anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını açıkladı.

Doruk Madencilik ve Elazığ Eti Gümüş işçilerinin ücret ve tazminat alacakları için başlattığı direniş 18'inci gününde devam ediyor. İşçiler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi sürdürüyor. Sendika, şirketle yapılan görüşmelerde anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığını açıkladı.

Sendika adına açıklama yapan Bağımsız Maden İş sendikası avukatı Saruhan Efe Kadaifçi, sendika yöneticileri Gökay Çakır ve Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Kadaifçi, 'Bize gözaltına alınmalarının bu direniş ile alası olmadığını söylüyorlar. Fakat biz onların holding talimatı ile tutuklandıklarını biliyoruz' dedi.

Sendika yöneticisi Volkan Çetin ise anlaşmanın büyük ölçüde sağlandığına dikkat çekti. Çetin, 'Prensip olarak büyük ölçüde anlaşıldı. İki avukat var ve şirketle görüşmeye devam ediyorlar. Şirketin bugün içerisinde tüm ödemeleri yapacağını düşünüyoruz. Son nihai açıklamamızı anlaşma tamamen sağlanınca tüm ayrıntılarıyla paylaşacağız. Zafere çok yakınız' şeklinde konuştu. Madenciler bakanlık önünde oturma eylemlerine devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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