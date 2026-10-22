Bakan Bayraktar, Kanadalı mevkidaşı Hodgson ile enerji iş birliğini görüştü

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(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliğini geliştirecek adımları ele aldıklarını bildirdi. Bayraktar, görüşmede Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin Türkiye'de uygulanabilirliği ve teknik iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durduklarını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanadalı mevkidaşı Tim Hodgson ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret eden Kanada Başbakanı Mark Carney'nin heyetinde yer alan Hodgson ile liderlerin görüşmesi öncesinde bir araya geldiklerini belirtti.

Heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmede enerji ve madencilik alanlarındaki iş birliğini geliştirecek adımların ele alındığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gündemimizin merkezinde, Türkiye'nin uzun vadeli enerji arz güvenliğinde stratejik bir yere sahip olan nükleer enerji vardı. Kanada'nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda teknik iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durduk. Nükleer kapasitemizi artırırken teknoloji seçeneklerimizi çeşitlendirmeye, mühendislik yetkinliğimizi güçlendirmeye ve sanayimizin nükleer değer zincirindeki payını büyütmeye önem veriyoruz.

Ayrıca LNG ticareti, yenilenebilir enerji yatırımları ve madencilik de görüşmemizin diğer önemli başlıklarını oluşturdu. İki ülkenin birikimini ve yatırım potansiyelini, karşılıklı fayda sağlayacak ortaklıklara dönüştürmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: ANKA