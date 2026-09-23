Hatay Antakya'da Karaköse Madencilik'in taş ocağında iş makinesi devrildi, işçi öldü

Hatay Antakya'da Karaköse Madencilik'in taş ocağında iş makinesi devrildi, işçi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Antakya'da Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan devrilen iş makinesindeki işçi hayatını kaybetti. Araçta sıkışan işçi itfaiye ekiplerince çıkarıldı; sağlık ekipleri ölümü belirledi, jandarma inceleme başlattı.
Hatay'da Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan devrilen iş makinesinde bulunan işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde bulunan Karaköse Madencilik'e ait taş ocağında yaşandı. Santral içerisinde yaklaşık 6 metre yükseklikteki duvardan aşağı uçan iş makinesinin içerisinde bulunan Ömer Bolat, araç içerisinde sıkıştı. İşçi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk kontrollerinde, Bolat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İşçinin cansız bedeni olay yerindeki ilk müdahalenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.