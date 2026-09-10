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Ordu’da 4’üncü grup maden projesine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı

Ordu’da 4’üncü grup maden projesine mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı
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Ordu İdare Mahkemesi, Ordu'nun Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi'nde Favori Madencilik tarafından hayata geçirilmek istenen 4'üncü grup maden projesine ilişkin idari işlemin yürütmesini durdurdu. Kararda, projenin bölgedeki doğal yaşam alanları, mera ve orman bütünlüğü, sulak alanlar, tarihi ve kültürel varlıklar ile hayvancılık faaliyetleri üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin dikkate alındığı belirtildi.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(ORDU) - Ordu İdare Mahkemesi, Ordu'nun Kabadüz ilçesi Musakırık Mahallesi'nde Favori Madencilik tarafından hayata geçirilmek istenen 4'üncü grup maden projesine ilişkin idari işlemin yürütmesini durdurdu. Kararda, projenin bölgedeki doğal yaşam alanları, mera ve orman bütünlüğü, sulak alanlar, tarihi ve kültürel varlıklar ile hayvancılık faaliyetleri üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin dikkate alındığı belirtildi.

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ile bölgede yaşayan 73 yurttaşın birlikte açtığı dava kapsamında daha önce bölgede keşif yapılmıştı. Keşif sırasında projenin uygulanacağı alanlar yerinde incelenirken, uzmanlar tarafından hazırlanan raporda maden faaliyetinin bölgedeki doğal ve sosyal yaşam üzerinde oluşturabileceği etkiler değerlendirildi.

Mahkeme, keşif ve bilirkişi raporunda yer alan değerlendirmeleri dikkate alarak, maden faaliyetine izin veren idari işlemin yürütmesini durdurdu. Kararın itiraz yolu kapalı olarak verildiği belirtildi.

73 YURTTAŞ DAVACI OLDU

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, mahkemenin kararının ardından yaptığı açıklamada, davanın bölge halkıyla birlikte açıldığını belirterek sürecin uzun süredir takip edildiğini söyledi.

Dava kapsamında daha önce bölgede keşif gerçekleştirildiğini aktaran Gönül, keşif sırasında çok sayıda yurttaşın da alanda hazır bulunduğunu söyledi.

KEŞİF RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Gönül'ün aktardığına göre, mahkemenin kararında dikkate alınan keşif raporunda projenin mera alanlarının bütünlüğünü bozabileceğine dikkat çekildi. Raporda ayrıca maden faaliyetinin orman alanlarının bütünlüğüne zarar verebileceği, bölgede bulunan sulak alanların yok olmasına neden olabileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra projenin bölgede bulunan tarihi ve kültürel varlıklar açısından da risk oluşturabileceği, bu varlıkların zarar görebileceği veya yok olabileceği belirtildi. Bölgede önemli bir geçim kaynağı olan hayvancılığın da maden projesinden olumsuz etkilenebileceği değerlendirmesi yapıldı.

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, bölgede yaşayan yurttaşların yaşam alanlarının korunması açısından kararın önemli olduğunu belirtti.

ORÇEV ve bölge halkının, projenin doğal yaşam alanları üzerindeki etkilerine ilişkin süreci takip etmeyi sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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