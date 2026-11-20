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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK'nin bültenine göre, Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 veya 104'üncü maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulundu.

Kurul, 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla tedbir alınmasına karar verdi.

Bu kapsamda, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca BR Madencilik Enerji İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ'ye borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA