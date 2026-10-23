Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak'ta Yavuzyılmaz, 3 işçinin öldüğü grizu patlaması sonrası konuştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Yavuzyılmaz, 3 işçinin öldüğü grizu patlaması sonrası konuştu Haber Videosunu İzle
Zonguldak'ta Yavuzyılmaz, 3 işçinin öldüğü grizu patlaması sonrası konuştu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak Kilimli Gelik'teki özel maden ocağındaki grizu patlamasında üç işçi hayatını kaybetti. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, ocağın girişinde denetimsizlik ve yetersizliğin AKP'nin madencilik politikasının sonucu olduğunu söyledi.

(ZONGULDAK)- YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde üç işçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının ardından maden ocağının girişinde açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, "Maalesef denetimsizlik, takipsizlik, yetersizlik AKP'nin madencilik politikasının bir sonucuna dönüştü" dedi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında üç işçi yaşamını yitirdi. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, patlamanın yaşandığı maden ocağının girişinde açıklamalarda bulundu.

İktidarın madencilik politikasını eleştiren Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Kilimli ilçesinde üç madencimizin hayatını kaybettiği işletmenin maden ocağının hemen girişindeyiz. Maalesef denetimsizlik, takipsizlik, yetersizlik AKP'nin madencilik politikasının bir sonucuna dönüştü. Burada Zonguldak'ta açlık, ölüm ve işsizlik üçgeninin içine insanlar, madenciler hapsedilmiş durumda. ya aç kalacaklar, ya işsiz kalacaklar ya da maden ocaklarına girecekler ama sonunda ne olacaklarını bilemeyecekler. Ancak ailelerini geçindirmek, çocuklarını okutmak ve büyütmek için çalışmaya da mecburlar. Maalesef ekonomik krizin bir sonucu olarak burada bugün yaşanan bu felaketin neticesinde yine zarar gören, telafisi mümkün olmayan acılar yaşayan yine madencilerin aileleri oldu."

Kaynak: ANKA
Doğada bedavaya yetişiyor! Bir köyün geçim kaynağı oldu

Doğada bedavaya yetişiyor! Kaynatıp 750 liradan satıyorlar
Kurtlar Vadisi'nin Ersoy Ulubey'i Ümit Acar yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşırttı

Bir dönem Memati'nin baş düşmanıydı! Son hali şaşırttı

Kocaelispor kötü gidişatını Alanya'da sonlandırdı

Süper Lig'de yeni hafta muhteşem başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar'dan 'fon' çıkışı: Yaşananlar 17 Aralık'a asla benzetilemez, açgözlüler devleti zehirledi

Fon skandalıyla ilgili "darbe girişimi" yorumlarına sert çıktı
Sudan'da hastaneler kasten hedef alınmış: El Faşir'de 43 saldırı, 55 sağlık çalışanı öldü

Ölü taklidi yaparak kurtuldu! Hastaneye günde 25 kez saldırmışlar
Bafra'da prim vaadiyle 1 milyon lirayı aşan para aldığı iddiasıyla muhasebeci tutuklandı

Muhasebeciden "prim" yalanıyla vurgun! Rakam öyle böyle değil
Aziz Yıldırım küplere bindi! Galatasaray derbisi için tek bir isteği var

Aziz Yıldırım'ı çileden çıkaran an! Derbi öncesi resti çekti
Sigarada yeni dönem başlıyor! Artık açık alanlarda da her yerde içilemeyecek

Sigarada yasaklar sertleşiyor! Açık alanlarda da içilmeyecek
Tekirdağ'da yaya geçidinde korkunç kaza: Gencecik 2 öğretmen havaya savruldu

Yaya geçidinde korkunç kaza: 2 öğretmen havaya savruldu
DMM'den sosyal medya kullanıcılarına uyarı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!

DMM uyardı: Sahte yaş doğrulama mesajlarına dikkat!