Zonguldak'ta Yavuzyılmaz, 3 işçinin öldüğü grizu patlaması sonrası konuştu

(ZONGULDAK)- YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde üç işçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının ardından maden ocağının girişinde açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, "Maalesef denetimsizlik, takipsizlik, yetersizlik AKP'nin madencilik politikasının bir sonucuna dönüştü" dedi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında üç işçi yaşamını yitirdi. YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, patlamanın yaşandığı maden ocağının girişinde açıklamalarda bulundu.

İktidarın madencilik politikasını eleştiren Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"Kilimli ilçesinde üç madencimizin hayatını kaybettiği işletmenin maden ocağının hemen girişindeyiz. Maalesef denetimsizlik, takipsizlik, yetersizlik AKP'nin madencilik politikasının bir sonucuna dönüştü. Burada Zonguldak'ta açlık, ölüm ve işsizlik üçgeninin içine insanlar, madenciler hapsedilmiş durumda. ya aç kalacaklar, ya işsiz kalacaklar ya da maden ocaklarına girecekler ama sonunda ne olacaklarını bilemeyecekler. Ancak ailelerini geçindirmek, çocuklarını okutmak ve büyütmek için çalışmaya da mecburlar. Maalesef ekonomik krizin bir sonucu olarak burada bugün yaşanan bu felaketin neticesinde yine zarar gören, telafisi mümkün olmayan acılar yaşayan yine madencilerin aileleri oldu."

Kaynak: ANKA