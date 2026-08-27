Yıldızlar SSS Holding, Maden İşçilerinin Alacakları için İlk Taksit Ödemesine Başladı

Yıldızlar SSS Holding, Doruk Madencilik ve Eti Gümüş Maden işçilerinin ödenmeyen maaş ve tazminat alacakları için ilk taksit ödemesine başladı.

Bağımsız Maden İş Sendikası eylemini sonlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi