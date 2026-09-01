Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Eskişehir’in Beylikova ve Sivrihisar ilçelerinde bulunan ve teknoloji ile savunma sanayisi açısından hayati öneme sahip Nadir Toprak Elementleri (NTE) rezervi için beklenen hamle geldi. Cumhurbaşkanlığı kararıyla üç mahalledeki 223 taşınmaz için acele kamulaştırma kararı alınarak, bölgedeki stratejik madencilik ve sanayi faaliyetlerinin önü açıldı.

249 HEKTARLIK ALANDA DEV TESİSLEŞME

Beylikova ve Sivrihisar ilçelerine bağlı Karkın, Okçu ve Kızılcaören mahallelerini kapsayan acele kamulaştırma kararı, toplamda 249 hektarlık geniş bir alanı içeriyor. Yürürlüğe giren karar doğrultusunda bu devasa sahada yalnızca maden çıkarma işlemleri yapılmayacak. Aynı zamanda endüstriyel üretim tesisleri, geniş stok alanları, gerekli altyapı yatırımları ve maden faaliyetleri sonucu oluşacak atıkların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlayacak entegre tesislerin kurulması planlanıyor.

ÇİN'DEN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ REZERVİ

Beylikova maden sahası, barındırdığı Nadir Toprak Elementleri potansiyeliyle Türkiye'nin en dikkat çekici yeraltı zenginliği olarak öne çıkıyor. Bölgede bugüne kadar 125 bin metre sondaj çalışması gerçekleştirildi ve 60 bin civarında numune laboratuvarlarda detaylı olarak analiz edildi. Çin’de bulunan Bayan Obo sahasının ardından, yaklaşık 694 milyon tonluk devasa cevher potansiyeliyle Beylikova, küresel ölçekte en büyük ikinci rezerv alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

SAVUNMA SANAYİSİ VE TEKNOLOJİNİN TEMEL TAŞI

Sahadan elde edilen veriler, cevherin belirli bölümlerinde 17 farklı Nadir Toprak Elementi bulunduğunu kanıtlıyor. Bu elementler; akıllı telefonlar, bilgisayarlar, elektrikli araçlar ve rüzgâr türbinleri gibi sivil teknolojilerin yanı sıra radar sistemleri, yeni nesil uçaklar ve modern savunma teknolojilerinde kritik hammadde olarak kullanılıyor. Bu durum, Eskişehir’deki rezervi salt bir madencilik faaliyeti olmaktan çıkarıp, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve savunma sanayisindeki bağımsızlık stratejisinin merkezine yerleştiriyor.

KÜRESEL REKABET VE YÜKSEK KATMA DEĞER HEDEFİ

Dünya genelinde NTE üretimi ve bu elementlerin ayrıştırılması sürecinde Çin'in ezici bir üstünlüğü bulunuyor. ABD'nin stratejik madenlere erişim konusunda alternatif kaynaklar aradığı ve bu konunun uluslararası diplomasinin zirvesinde tartışıldığı bir konjonktürde, Türkiye'deki bu dev rezervin küresel piyasaların da radarına girmesi bekleniyor. Uzmanlar, Türkiye'nin asıl başarısının bu cevheri toprak altından çıkarmaktan ziyade, çıkarılan elementleri birbirinden ayıracak karmaşık teknolojiyi geliştirmekten geçtiğini vurguluyor. Eskişehir'deki kaynağın salt hammadde olarak ihraç edilmek yerine, ileri teknolojiyle işlenerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin ülke ekonomisine tarihi bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com