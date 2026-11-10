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Cevdet Yılmaz, Antalya'da Mali Başbakanı Maiga ile COP31 kapsamında görüştü

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Cevdet Yılmaz, Antalya'da Mali Başbakanı Maiga ile COP31 kapsamında görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Mali Başbakanı Abdulaye Maiga ile görüştü. Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ile savunma, madencilik, enerji, altyapı ve eğitimde iş birliği imkanları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Mali Başbakanı Abdulaye Maiga ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ülkemizde bulunan Mali Başbakanı Sayın Abdulaye Maiga ile Antalya'da bir araya geldik. Sayın Maiga ile iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde ayrıca, ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, savunma, madencilik, enerji, altyapı ve eğitim alanlarındaki iş birliği imkanlarının yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele aldık. Sayın Başbakan'a nazik ziyaretleri ve gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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