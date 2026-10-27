Nijerya'da gözaltında ölen 37 kişinin ölümüne yetersiz oksijenin yol açtığı açıklandı

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Nijerya'nın Niger eyaletinde yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle gözaltına alınan ve 18 Eylül'de gözaltında hayatını kaybeden 37 kişinin ölümünün yetersiz oksijenden kaynaklandığı bildirildi.

Ölümlere ilişkin soruşturma yürüten bağımsız komitenin başkanı Jonathan Kure, başkent Abuja'da İçişleri Bakanı Olubunmi Tunji-Ojo'ya rapor sundu.

Kure, yaptığı açıklamada, 10 üyeli komitenin soruşturma kapsamında Minna kentindeki gözaltı tesisinde incelemelerde bulunduğunu ve otopsi işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Kure, Minna'da Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliğinin (NSCDC) tesisinde tutulan ve 18 Eylül'de hayatını kaybeden 37 kişinin ölümünün yeterli oksijen alamamalarından kaynaklandığını söyledi.

NSCDC personelinin yanı sıra olaydan sağ kurtulanların, hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve diğer tanıkların ifadelerinin alındığını belirten Kure, belgelerin ve adli tıp bulgularının da incelendiğini kaydetti.

Komitenin ön bulgularında kurumsal eksikliklere ve bazı görevlilerin aşırıya kaçan davranışlarına işaret edildiğini bildiren Kure, gözaltındaki şüphelilere yönelik işlemlerde profesyonelliğin artırılması gerektiğini vurguladı.

37 kişi gözaltında öldü

Niger eyaletinde yasa dışı madencilik yaptıkları şüphesiyle 67 kişi gözaltına alınmıştı. NSCDC'nin tesisinde tutulan bu kişilerden 37'si, 18 Eylül'de gözaltında hayatını kaybetmişti.

Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, olayla ilgili kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi talimatı vermişti.

Tinubu, yasa dışı madencilikle suçlanan kişilerin devlet gözetiminde bulundukları süre boyunca yaşam, insan onuru ve insani muamele görme haklarının bulunduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA