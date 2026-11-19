Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sierra Leone'de düzenlenen Batı Afrika Yatırım ve Entegrasyon Zirvesi (WAIIS 2026), 13 anlaşmanın imzalanması ve stratejik girişimlerin duyurulmasıyla sona erdi.

Başkent Freetown yakınlarındaki Lungi'de iki gün süren zirvede, 13 anlaşmaya imza atıldı.

Zirvenin ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, enerji, madencilik, ulaştırma, tarım ve dijital altyapı alanlarında yatırım anlaşmaları yapıldığı duyuruldu.

Bildiride, zirvede yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki yatırım fırsatının uluslararası yatırımcılara sunulduğu, 120 projenin değerlendirildiği ve bunlardan 34'ü için yatırımcılarla görüşmeler başlatıldığı aktarıldı.

İmzalanan anlaşmaların Batı Afrika'da ekonomik entegrasyonu güçlendirmeyi, altyapı yatırımlarını artırmayı ve bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı amaçladığı belirtildi.

Bildiride, imzalanan anlaşmaların ve yatırım taahhütlerinin hayata geçirilmesi için Sierra Leone Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir takip mekanizması oluşturulduğu kaydedildi.

Bu kapsamda projelerin ilerleyişinin izleneceği, yatırım süreçlerinde karşılaşılan sorunların çözülmesi için ilgili kurumlar ve yatırımcılar arasında koordinasyon sağlanacağının altı çizildi.

Zirve, stratejik girişimlerin duyurulmasıyla son buldu.

? 6,1 milyar dolarlık liman ve demir yolu projesi

Zirvenin öne çıkan yatırımları arasında Sierra Leone'de hayata geçirilmesi planlanan 6,1 milyar dolar değerindeki Banana Island Derin Su Limanı ve Demir Yolu Projesi yer aldı.

Zirvede ayrıca 1,5 milyar dolar değerindeki Baomahun Altın Projesi'ne yatırım yapılması, madencilik sektörünün elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve yeni enerji tesislerinin geliştirilmesine yönelik anlaşmalar duyuruldu.

Sierra Leone'de cep telefonu ve elektronik cihaz montaj tesisi kurulması ile liman altyapısının geliştirilmesine de anlaşmalar arasında yer verildi.

? Batı Afrika tarımına 1 milyar dolarlık finansman hedefi

Zirvede, Batı Afrika'da tarımsal üretimi artırmak ve gıda güvenliğini güçlendirmek amacıyla 1 milyar dolarlık finansman sağlanmasını hedefleyen yeni bir girişim başlatıldı.

Özellikle pirinç üretimi ve tarımsal yatırımlara odaklanacak girişimle bölgenin gıda ithalatına bağımlılığının azaltılması amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra Sierra Leone'nin internet altyapısını güçlendirmek amacıyla ikinci bir uluslararası denizaltı internet kablosu kurulmasına yönelik planlar açıklandı.

Batı Afrika ülkeleri arasındaki ticaret ve ulaşım bağlantılarını geliştirmek amacıyla yaklaşık 600 milyon dolar değerindeki 5 bölgesel projeye de öncelik verilmesi kararlaştırıldı.

? Yatırım projeleri 2030'a kadar takip edilecek

WAIIS 2026 Özel Temsilcisi Kandeh Kolleh Yumkella, zirvenin yalnızca yatırım hedeflerinin açıklandığı bir toplantı olmadığını, projelerin uygulamaya geçirilmesini amaçladığını vurguladı.

Yumkella, "WAIIS, temennilerin dile getirildiği bir konferans değil, uygulamaya yönelik bir platformdur. Her projenin bir sahibi, her yatırım fırsatının uygulamaya giden bir yolu var. Her taahhüdün yerine getirilip getirilmediği takip edilecek." ifadesini kullandı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Horta Inta-A, Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley ile uluslararası finans kuruluşlarının ve iş dünyasının temsilcileri katılmıştı.

İlk kez düzenlenen zirvenin, Batı Afrika'daki yatırım projelerini desteklemek ve verilen taahhütlerin uygulanmasını takip etmek amacıyla 2030'a kadar faaliyetlerini sürdürmesi planlanıyor.

Kaynak: AA