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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, görüşmede bu yıl Çin ile Şili arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kuruluşunun 10. ve Çin-Şili Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 20. yılı olduğuna işaret ederek, uzun süreli gelişim gösteren ilişkilerin değişen uluslararası ortamın sınamalarına dayandığını belirtti.

İki ülke ekonomilerinin tamamlayıcılığının işbirliği için sağlam temel oluşturduğuna dikkati çeken Şi, Kuşak ve Yol işbirliğiyle kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırma, ticaret, enerji, madencilik ve gök bilimi araştırmalarında mevcut işbirliklerinin yanı sıra yapay zeka, kutup ve derin deniz araştırmaları gibi yükselen alanlarda işbirliğini geliştirme çağrısında bulundu.

Şili Devlet Başkanı Kast da Çin'in uzun yıllardır Şili'nin en büyük ticaret ortağı, tarım ürünleri ve maden ithalatı için başlıca durağı olduğuna işaret ederek, ticaret ve yatırımların kapsamını genişletmeyi, tarım, madencilik, yeni enerji araçları, altyapı yatırımı ve yapay zeka alanlarında işbirliğini artırmayı istediklerini vurguladı.

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: AA