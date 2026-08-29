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TMMOB'dan Fethiye Yangını Açıklaması

TMMOB'dan Fethiye Yangını Açıklaması
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TMMOB, Fethiye'deki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, yangın riski taşıyan bölgelerde bilimsel risk analizleri yapılması, acil durum eylem planları hazırlanması ve uzman personel istihdam edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca orman alanlarını madencilik, enerji, turizm ve yapılaşmaya açan politikalardan vazgeçilerek bilimsel ve kamucu ormancılık politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - TMMOB, Fethiye'de çıkan orman yangınına ilişkin "Yangın riski taşıyan bölgelerde bilimsel risk analizleri yapılmalı, acil durum eylem planları hazırlanmalı, yeterli sayıda uzman personel istihdam edilmeli ve gerekli teknik altyapı güçlendirilmelidir. Orman alanlarını madencilik, enerji, turizm ve yapılaşma baskısına açan politikalardan vazgeçilmeli; doğayı, yaşamı ve kamu yararını esas alan bilimsel ve kamucu ormancılık politikaları derhal hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin (TMMOB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

" Fethiye'de çıkan orman yangını nedeniyle 78 haneden 574 yurttaşımız ile Fethiye Huzurevi'nde bulunan 64 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 16 yurttaşımız hastaneye kaldırılmıştır. Yangından etkilenen, tedavi altına alınan tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Her yıl ülkemizin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınları, yalnızca yangın çıktıktan sonra yürütülen söndürme faaliyetleriyle mücadele edilemeyeceğini bir kez daha göstermektedir.

TMMOB olarak bir kez daha hatırlatıyoruz; yangın riski taşıyan bölgelerde bilimsel risk analizleri yapılmalı, acil durum eylem planları hazırlanmalı, yeterli sayıda uzman personel istihdam edilmeli ve gerekli teknik altyapı güçlendirilmelidir. Ormanlarımızı korumak kamusal bir sorumluluktur. Orman alanlarını madencilik, enerji, turizm ve yapılaşma baskısına açan politikalardan vazgeçilmeli; doğayı, yaşamı ve kamu yararını esas alan bilimsel ve kamucu ormancılık politikaları derhal hayata geçirilmelidir."

Kaynak: ANKA
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