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TÜMAD, Lapseki Şahinli'de kadın çiftçilere akıllı ve güvenli tarım eğitimi düzenledi

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TÜMAD, Lapseki Şahinli'de kadın çiftçilere akıllı ve güvenli tarım eğitimi düzenledi
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TÜMAD Madencilik, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü kapsamında Lapseki Şahinli'de kadın çiftçilere akıllı ve güvenli tarım eğitimi düzenledi. Eğitimde ziraat mühendisi Burcu Başkurt pestisit kullanımı ve doğru ilaçlamayı anlattı; katılımcılara el çantaları hediye edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kadın çiftçilere yönelik akıllı ve güvenli tarım eğitimi düzenlendi.

TÜMAD Madencilik tarafından Şahinli köyünde gerçekleştirilen programda, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve tarımsal atık yönetimi ele alındı.

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Burcu Başkurt, seminerde akıllı ve güvenli pestisit kullanımı, doğru ilaçlama yöntemleri, çevre sağlığının korunması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması konularında bilgi verdi.

Seminerde, kadın çiftçilerin soruları da yanıtlandı.

Programın sonunda S.S. Lapseki Umut Işığı Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi tarafından hazırlanan el çantaları katılımcılara hediye edildi.

Kaynak: AA
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