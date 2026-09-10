Bitcoin madencileri kripto rallisinin dışında kaldı

Kripto odaklı borsalar Bullish ve Coinbase yükselişe eşlik etti. Bankacılık ve kredi kartı hizmetleri de sunan Robinhood da aynı dönemde Bitcoin'e yakın bir performans gösterdi. Stablecoin ve tokenlaştırma alanında ise USDC ihraççısı Circle ile konut değerine dayalı kredi ürünlerini tokenlaştıran Figure öne çıktı.

Madencilik hisseleri aynı dönemde belirgin biçimde geride kaldı. İzlenen 11 madencilik ve bağlantılı şirket arasında Bitcoin'i yalnızca Canaan geçti. Diğer 10 şirketin 17 Ağustos'tan bu yana medyan getirisi yüzde 1,8'de kaldı.

CORE SCIENTIFIC BİTCOİN'İN YÜZDE 27 GERİSİNDE KALDI

Madencilerin geri kalmasının birkaç nedeni var. Bazı Bitcoin madencileri, yapay zekâ veri merkezleri için yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) donanımına ve altyapısına yöneldi. Bu geçiş, kripto ayı piyasasında hisse fiyatlarını desteklese de şirketlerin odağını böldü. Ek operasyonel riskler de hisseleri baskıladı.

Bitcoin'in en fazla gerisinde kalan şirketler Core Scientific ve TeraWulf oldu. Core Scientific Bitcoin'in yüzde 27, TeraWulf ise yüzde 24 gerisinde kaldı. Bununla birlikte yapay zekâ veri merkezi işi, madencilik şirketlerine kripto piyasasının farklı dönemlerinde iki ayrı gelir kaynağı sunabilir. Bitcoin'in yükseldiği dönemlerde madencilik gelirleri öne çıkarken düşüş dönemlerinde veri merkezi faaliyetleri bilançoyu destekleyebilir.