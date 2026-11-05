BIST 100 günü yüzde 1,26 düşüşle 11.333,27 puandan tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 11.333,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 144,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 145,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,23 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,59 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ara seçimlerinin ardından yapay zeka yatırımlarına yönelik denetimlerin sıkılaşabileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde satışlarla karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.500 ve 11.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA