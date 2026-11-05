Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100 günü yüzde 1,26 düşüşle 11.333,27 puandan tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BIST 100 endeksi günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 11.333,27 puandan tamamladı; toplam işlem hacmi 145,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,75 kazanırken madencilik yüzde 3,23 ile en çok kazandıran sektör oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kaybederek 11.333,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 144,86 puan azalırken, toplam işlem hacmi 145,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,75, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,23 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,59 ile metal eşya makine oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ara seçimlerinin ardından yapay zeka yatırımlarına yönelik denetimlerin sıkılaşabileceği endişesiyle teknoloji hisselerinde satışlarla karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 puanın destek, 11.500 ve 11.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...12

Yok artık! Pavyona gelen tebliğciden öyle bir şey istediler ki...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti23

CHP, Sarıgül'ün ipini çekti
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Hatay'ı sel vurdu! Öğrenciler okulda mahsur kaldı, ekipler devreye girdi

Sel suları okulu vurdu! Çocuklar böyle kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump'ın seçim hezimeti için ilk yorum

Dereler taştı, kent çamura gömüldü! İşte selin bıraktığı tablo

Görüntü Hatay'dan! Selin vurduğu kentte korkunç manzara
Avrupa'da 18 uçakta bomba alarmı! Tehdit mesajı kan dondurdu

Avrupa hava sahası karıştı! 18 uçakta bomba alarmı
20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Yatalak annesinin feryadı yürek dağladı18

20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya! Annesi yürek dağladı