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Fon soruşturmasında Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı

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Fon soruşturmasında Yunus Arıncı ve Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Daha önce ifadelerinin ardından serbest bırakılan iki isimden Arıncı hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmış, Akkaya'nın mal varlığı ve finansal işlemlerine ise 30 Ekim'de yeniden tedbir konulmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması devam ediyor.

İKİ İSİM GÖZALTINA ALINDI

Son olarak soruşturma kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında yeniden gözaltı işlemi uygulandı.

DAHA ÖNCE SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Akkaya, soruşturma kapsamında 23 Eylül'de gözaltına alınmış ve aynı gün savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.

Arıncı ise 1 Kasım'da soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmış, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Arıncı'nın bu gelişmenin ardından Takasbank Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldığı, yerine Gökhan Elibol'un Genel Müdür Vekili olarak atandığı açıklanmıştı.

AKKAYA'NIN MAL VARLIĞINA YENİDEN TEDBİR KONULMUŞTU

Öte yandan soruşturma kapsamında 30 Ekim'de Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıkları ve finansal işlemleri hakkında yeniden tedbir kararı alınmıştı.

İki isim hakkındaki önceki tedbirler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 9 Ekim tarihli kararıyla kaldırılmıştı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSempatik:

bı dümen dönüyor ama

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Haber YorumlarıSerdal Kopan:

Çocuk oyuncağına çevirdiniz ya bir göz altına al serbest bırak mal varlığına el koy geri kaldır dalga geçiyorsunuz bizimle

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