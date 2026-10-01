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TTK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te madencilik teknolojilerini sergiliyor

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TTK, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te madencilik teknolojilerini sergiliyor
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'te stant açarak madencilik ve Ar-Ge çalışmalarını tanıtıyor. TTK Ar-Ge mühendisleri, ziyaretçilere kurumun araştırma-geliştirme faaliyetlerini anlatıyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'te madencilik alanındaki çalışmalarını ve Ar-Ge faaliyetlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturuyor.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında stant açan TTK, kurum bünyesinde yürütülen madencilik çalışmalarını ve geliştirilen teknolojileri ziyaretçilere tanıtıyor.

Festival alanında görev alan TTK Ar-Ge mühendisleri, standı ziyaret eden katılımcılara kurumun araştırma ve geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi veriyor.

Türkiye'nin teknoloji festivallerinden TEKNOFEST'te yerini alan kurum, madencilik sektöründeki teknolojik çalışmalarını farklı şehirlerden gelen ziyaretçilerle buluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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