Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

BDDK Başkan Yardımcısı dahil 4 kişi sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Bulls Yatırım, eski Takasbank ve Ruzy Madencilik yöneticileri gözaltına alındı. Soruşturmayı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu yürütüyor.

SERMAYE piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturmada, BDDK Başkan Yardımcısı Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Çevik gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
20 yıllık balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı

Hataylı balıkçı şok oldu! Leopar desenli zırhlı balık yakaladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti21

Emir Sarıgül'in 350 bin dolar iddiası sonrası Özgür Özel harekete geçti
7 maçtır kazanamıyorlardı! Süper Lig'de bir ayrılık daha

Yolun sonuna geldi!

“İçi boş” diyerek tetiğe bastı, genç esnafın sonu oldu! O anlar kamerada15

"İçi boş" diye tetiğe bastı, sonrası felaket

Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli13

Efkan Ala’dan çok sert mesaj! İsim vermedi ama muhatabı belli
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz18

Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı

Dünya onu arıyordu! Mersin'de bakın nerede yakalandı
Athena Gökhan'ın yeni imajı şaşırttı! Görenler tanımakta zorlandı

Ünlü şarkıcının yeni imajı dikkat çekti! Saçlarını gören şaşırıyor