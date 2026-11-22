Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan, Yusufeli Barajı nedeniyle Çoruh Vadisi'ndeki verimli tarım alanlarının büyük bölümünün sular altında kaldığını, geriye kalan doğal alanların ise madencilik faaliyetleriyle tehdit edildiğini söyledi. Peterek köyünde açık ocak altın madenciliği çalışmalarının başladığını, Göcek çevresinde de maden izinlerinin bulunduğunu belirten Karahan, "Çoruh Vadisi'ni bir bütün olarak yok ederek insansızlaştırmak ve şimdi de maden yağmasına açmak istiyorlar" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın faaliyete geçmesiyle Çoruh Vadisi'ndeki çok sayıda tarım alanı sular altında kaldı. Barajın ardından bölgede gündeme gelen madencilik faaliyetleri de çevre örgütleri ve yöre halkının tepkisine neden oldu.

Yeşil Artvin Derneği Başkanı Karahan, Yusufeli'nin Kılıçkaya köyünde yaptığı açıklamada, baraj nedeniyle yalnızca Kılıçkaya'nın değil, Dörtkilise, Peterek ve Göcek gibi köylerin de verimli tarım alanlarının kaybedildiğini belirtti.

"GERİYE KALAN DOĞAL ALANLAR DA MADENCİLİKLE TEHDİT ALTINDA"

Yusufeli Barajı nedeniyle bölgenin önemli üretim alanlarının yok olduğunu ifade eden Karahan, Peterek köyünde açık ocak altın madenciliğine yönelik çalışmaların başladığını, Göcek köyünün üst kesimlerinde ise iki ayrı açık ocak madenciliği izni bulunduğunu söyledi. Bölgede ruhsatlandırılmış ve ihale aşamasında olan başka maden sahalarının da bulunduğunu belirten Karahan, şöyle konuştu:

"Maalesef Çoruh Vadisi'ni bir bütün olarak yok ederek insansızlaştırmak ve şimdi de maden yağmasına açmak istiyorlar. Karşı taraftaki Peterek köyünde açık ocak altın madenciliğine yönelik bir çalışma başladı. Göcek köyünün üst tarafında da iki ayrı açık ocak madenciliği izni bulunuyor. Köyümüzün üst taraflarında ve başka bölgelerde de ruhsatlandırılmış maden sahaları var. Derelerimizde HES'ler, dağlarımızda madenler var. Geriye kalan doğal alanlarımız da madencilik faaliyetleriyle yok edilmek isteniyor."

Kılıçkaya köyü sakinlerinin geçmişte HES projelerine karşı mücadele ettiğini ve bu mücadele sonucunda projeyi engellediklerini belirten Karahan, şimdi de diğer çevresel tehditlere karşı mücadele ettiklerini söyledi. Köyde kalan tarım alanlarında kooperatif aracılığıyla yeniden üretime başlandığını kaydeden Karahan, üretimin sürdürülmesinin yaşam alanlarını korumak açısından önemli olduğunu vurguladı.

"YENİDEN ÜRETİM, TOPRAKLARIMIZA SAHİP ÇIKMANIN EN ÖNEMLİ YOLU"

Karahan, şöyle devam etti:

"Yeniden üretimi çok önemsiyoruz. Çünkü üretim yaptığımızda topraklarımıza ve yaşam alanlarımıza da sahip çıkabiliyoruz. İnsanlar hiçbir şey üretemediğinde, geçimini sağlayamadığında zamanla her şeyden vazgeçebiliyor. Geleceklerini koruyabilmeleri için köylerine, topraklarına ve temiz sularına mutlaka sahip çıkmaları gerekiyor.

Yusufeli maalesef üç ayrı verimli vadiden oluşuyor. Belki de Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olarak tanıtılan Yusufeli Barajı, doğaya en fazla zarar veren barajlardan biri. Baraj, üç ayrı vadinin en verimli topraklarını sular altında bıraktı. Örneğin, karşıdaki Peterek köyü, ülkenin en kaliteli üzümlerinin yetiştiği yerlerden biridir. Üstelik barajlar yalnızca sular altında bıraktıkları topraklara zarar vermedi. Daha üst kotlarda bulunan üretim alanlarımızı da etkiledi. Barajların oluşturduğu iklimsel değişiklikler nedeniyle yukarı kesimlerdeki tarımsal üretim de farklı biçimlerde etkilendi. Yani inanılmaz büyüklükte zararlar verildi.

Bütün bunlar halka, enerjiye ihtiyaç duyduğumuz gerekçesiyle anlatıldı. Oysa Elektrik Mühendisleri Odası da Türkiye'nin enerji fazlası bulunduğunu ifade ediyor. Enerji ihtiyacını karşılamanın başka yolları ve yöntemleri de var. Çok daha farklı seçenekler değerlendirilebilir. Ne yazık ki bizim yaklaşımımız çoğu zaman yok etmek üzerine kuruluyor. Yatırımların yalnızca bir yönüne bakılıyor; insanların asıl ihtiyaç duyduğu temiz su, temiz toprak ve sağlıklı gıda göz ardı ediliyor. Bu anlayışla gerçekleştirilen yatırımlar hepimizin geleceğini tehdit ediyor. Dileriz, bu yıkımı engelleyebiliriz."

Kaynak: ANKA