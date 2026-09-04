Maden-İş Başkanı Gökay Çakır ve Başaran Aksu Tahliye Edildi

Ankara'da Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve tazminat tazminatları için başlattığı eylemler kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında tahliye kararı çıktı. İki sendikacının yaklaşık 10 günlük tutukluluk sürecinin ardından önümüzdeki saatlerde cezaevinden çıkması bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemin 16'ncı gününde Başaran Aksu ve iki işçi gözaltına alınmış, Aksu tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti. Bunun üzerine Soma'daki sendika genel merkezinden gözaltına alınan Gökay Çakır da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akhisar T Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Aksu ve Çakır'ın eylemler süresince 6 kez gözaltına alındığı, Aksu'nun tutukluluğu sırasında 5 gün önce açlık grevine başladığı belirtilmişti. İki sendikacı hakkındaki tahliye kararıyla serbest bırakılmalarının önü açıldı.

Kaynak: Haber Merkezi