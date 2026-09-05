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Bakan Bayraktar Hakkari'de Esnafla Buluştu

Bakan Bayraktar Hakkari'de Esnafla Buluştu
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ESNAF ZİYARETİNDE BULUNUP, KAHVEDE SOHBET ETTİEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ‘Türkiye Yüzyılı Buluşmaları’ kapsamında geldiği Hakkari’de Bulvar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

ESNAF ZİYARETİNDE BULUNUP, KAHVEDE SOHBET ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında geldiği Hakkari'de Bulvar Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Kahvede oturup, vatandaşlarla çay içerek sohbet eden Bakan Bayraktar, daha sonra ise AK Parti Hakkari il binasına geçerek burada partililerle bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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