Ege Bölgesi'nin Ağustos İhracatı 1,6 Milyar Doları Aştı

Muğla, Ege Bölgesi'nin ihracatına önemli katkı sağlayan iller arasında yer alıyor. Başta su ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, madencilik ve narenciye olmak üzere birçok sektörde gerçekleştirilen ihracat, hem bölge hem de ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Ağustos ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artırarak 1 milyar 605 milyon dolara yükseltti. Ege Bölgesi'nin ihracatında önemli paya sahip sektörler arasında su ürünleri ve hayvansal mamuller, madencilik, tütün, yaş meyve-sebze ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri öne çıktı.

Ağustos ayında su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 11 artışla 175 milyon dolara ulaşırken, Ege Maden İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 38 artırarak 148 milyon dolara çıkardı. Muğla ekonomisinin önemli ihracat kalemleri arasında yer alan su ürünleri ve hayvansal mamuller, zeytin ve zeytinyağı, madencilik ile tarım ürünleri, ilin dış ticaretinde önemli bir yer tutuyor.

Muğla'nın özellikle su ürünleri sektöründeki güçlü üretim ve ihracat kapasitesi, kentin Ege Bölgesi ihracatındaki katkısını artırırken, tarım ve madencilik sektörleri de kentin ihracat performansında önemli rol oynuyor.

"185 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yaptık"

Ağustos ayında 185 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yapıldığını, 87 ülkeye ihracatın artırıldığını aktaran Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhammet Öztürk, "Almanya, ABD ve İspanya en büyük ihraç pazarlarımız olmayı sürdürdü. Avrupa Birliği'ne ihracatımız yüzde 6 artışla 764 milyon dolara yükselirken, toplam ihracatta AB'nin payı yüzde 53'e ulaştı. Son bir yıllık ihracatımızda ilk kez 19 milyar dolar barajını aşarak 19 milyar 129 milyon dolara ulaştık. Ağustos ayındaki yüzde 4'lük ihracat artışı potansiyelimizi yansıtmıyor. İhracatımızın ekonomik büyümeye güçlü katkı verebilmesi için çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı