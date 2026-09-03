Doruk Madencilik işçilerinden Ergün Atalay'a teşekkür

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçileri, SSS Yıldızlar Holding bünyesindeki alacaklarının yüzde 80'inin ödenmesinin ardından TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret ederek, süreçte verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, sendika yönetim kurulu üyeleri ve Doruk Madencilik işçileri, alacakların tahsili için yürütülen 40 günlük mücadelede işçilerin yanında yer alan Atalay'a çiçek takdim etti.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, ilgili bakanlıklar ve kurumlar nezdinde yürütülen girişimler ile işçilerin kararlı mücadelesi sonucunda birikmiş alacakların yüzde 80'inin işçilerin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Atalay'ın ziyaret sırasında, bir işçi ve sendika başkanı olarak haklı olanın yanında durmaya ve emekçilerin hak mücadelesini desteklemeye devam edeceğini ifade ettiği; Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık'ın da kalan tutarların bir hafta ila 10 gün içerisinde ödenmesinin beklendiğini, yasal faiz hesaplamaları ile eksik bakiyelere ilişkin sürecin sürdüğünü belirttiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA