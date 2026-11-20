Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Toplam sanayi üretici fiyat endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,36, yıllık bazda yüzde 29,27 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin toplam sanayi üretici fiyat endeksi göstergelerini yayımladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 1,36, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,27, Aralık 2025'e göre yüzde 26,73 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 29,48 yükseldi.

Sanayinin alt sektörlerinin yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,74, imalatta yüzde 30,51, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede yüzde 9,07, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 28,91 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 29,81, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 23,34, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,89, enerjide yüzde 48,53 ve sermaye mallarında yüzde 21,23 yükseliş gerçekleşti.

Aylık değişimler

Sanayinin alt sektörlerinin aylık değişimleri incelendiğinde ise madencilik ve taş ocakçılığı yüzde 3,39, imalat yüzde 1,43, su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri yüzde 1,73 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 0,8 azaldı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,74, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,15, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,4, sermaye mallarında yüzde 0,65 ve enerjide yüzde 1,57 artış kaydedildi.

Kaynak: AA