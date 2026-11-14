Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira, yatırım reformlarıyla yatırımcıya güvence verecek

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Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira, "Bu yıl yatırım, madencilik ve hidrokarbon yasalarında gerekli tüm reformları tamamlayarak uluslararası yatırımcılara hukuki güvence sağlayacağız." dedi.

Pereira, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye- Bolivya Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bolivya'nın ekonomik potansiyeline, doğal kaynaklarına ve hükümetin yatırım politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pereira, ülkesinin ekonomik kalkınmasını hızlandırmak amacıyla yatırım ortamını iyileştirecek kapsamlı yasal reformlar üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl yatırım, madencilik ve hidrokarbon yasalarında gerekli tüm reformları tamamlayarak dünyanın farklı bölgelerinden gelen yatırımcılara hukuki güvence sağlayacağız." diye konuştu.

Bolivya'nın geniş yüzölçümüne ve zengin doğal kaynaklarına rağmen ekonomik potansiyelini yeterince değerlendiremediğini ifade eden Pereira, ülkesinin yaklaşık 12 milyon nüfusa sahip olduğunu, Türkiye'nin nüfusunun ise 80-85 milyonun üzerinde bulunduğunu söyledi.

Pereira, Bolivya'nın Peru, Şili, Brezilya, Paraguay ve Arjantin ile sınır komşusu olduğunu anımsatarak, ülkesinin sahip olduğu coğrafi büyüklük ve doğal kaynakların ekonomik kalkınma açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Bölge ülkelerinin madencilik sektöründeki ekonomik performansına dikkati çeken Pereira, Peru'nun madencilik alanında yaklaşık 60 milyar dolarlık üretim ve ihracat gerçekleştirdiğini, Şili'nin ise bu sektörden yıllık yaklaşık 65 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtti.

Bolivya'nın madencilik kaynakları bakımından Peru ve Şili'den daha zengin olduğunu savunan Pereira, "Buna karşı Bolivya yıllık madencilik ihracatı yalnızca 6 milyar dolar düzeyinde." şeklinde konuştu.

Pereira, söz konusu rakamların Bolivya'nın doğal kaynaklarını ekonomik değere dönüştürme konusunda önemli bir gelişim alanına sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Pereira, "Bolivya olarak ekonomik kalkınmada yeni bir dönemin başlangıcındayız. Sahip olduğumuz zenginlikleri yatırımlar ve özel sektör faaliyetleri aracılığıyla değerlendirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Hükümetin yatırım ortamını iyileştirmek ve uluslararası sermayeyi ülkeye çekmek amacıyla kapsamlı reformlar hazırladığını aktaran Pereira, yatırım, madencilik ve hidrokarbon alanlarındaki yasal düzenlemelerin bu yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Pereira, "Bu reformlarla yabancı yatırımcılara hukuki güvence sağlamayı ve özel sektörün ekonomik faaliyetlerde daha etkin rol üstlenmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Yeni ekonomik modelde devletin doğrudan üretici konumundan düzenleyici konuma geçeceğini anlatan Pereira, kamu otoritesinin şirketlerin kurulmasını ve gelişmesini destekleyeceğini, ancak ekonomik büyümenin öncelikli aktörünün özel sektör olacağını kaydetti.

Bolivya'nın ekonomik dönüşüm sürecini Türkiye'nin geçmişte uyguladığı kalkınma politikalarına benzeten Pereira, özel sektörün ekonomideki ağırlığının artırılmasının önemine işaret etti.

Pereira, Türkiye'nin geçmişte kamu işletmelerinin ağırlıkta olduğu ve bazı sektörlerin yeterince gelişmediği bir ekonomik yapıdan özel sektörün öncülük ettiği bir modele yöneldiğini belirterek, Bolivya'nın da benzer bir dönüşüm sürecinden geçtiğini dile getirdi.

Pereira, "Ekonomik kalkınmanın temelinde özel sektörün üretim ve yatırım faaliyetleri yer alıyor. Devlet ise bu süreçte düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenecek." şeklinde konuştu.

Pereira, Bolivya'nın doğal kaynaklarını ve ekonomik potansiyelini daha etkin kullanarak uluslararası yatırımlara açık, özel sektör öncülüğünde büyüyen bir ekonomik yapı oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye ile Bolivya arasındaki ticaret hacmi 820 milyon dolara ulaştı

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da Türkiye ile Bolivya arasındaki ticaret hacminin 2025'te yaklaşık 820 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini aktardı.

Bağlıkaya, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi yıllara göre önemli değişiklikler gösteriyor. 2024'teki yüksek ticaret hacminin büyük ölçüde kıymetli madenlerden kaynaklanması, ticaretimizi daha geniş bir ürün yelpazesine yaymamız gerektiğini ortaya koyuyor." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha geniş bir sektör yelpazesine yayılmasının önemine işaret eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Hedefimiz yalnızca ticaret hacmini artırmak değil, aynı zamanda daha dengeli ve sürdürülebilir bir ekonomik ilişki oluşturmak olmalıdır. Yakın gelecekte Türkiye ile Bolivya arasındaki ticareti 1 milyar doların üzerine çıkaracak kararlılığa ve kapasiteye sahibiz. Bu büyümenin kalıcı hale gelmesinde iş dünyalarımız arasında kurulacak uzun vadeli ortaklıklar belirleyici olacaktır."

Bolivya'nın önemli ekonomik potansiyele ve stratejik fırsatlara sahip bir ülke olduğunu belirten Bağlıkaya, özellikle lityum başta olmak üzere kritik maden kaynakları, tarımsal kapasitesi ve Güney Amerika'daki stratejik konumunun ülkeyi bölgesel ve küresel ölçekte önemli bir ortak haline getirebileceğini ifade etti.

Bağlıkaya, söz konusu kaynaklar ve fırsatlar değerlendirilirken işbirliğinin yalnızca ham madde ticaretiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin sanayi ve üretim altyapısının yanı sıra farklı pazarlardaki yatırım ve müteahhitlik deneyiminin daha güçlü ekonomik işbirlikleri için önemli bir temel oluşturduğunu dile getiren Bağlıkaya, Türk şirketlerinin enerji, altyapı, makine ve ekipman, tarım teknolojileri, savunma sanayisi ve ileri imalat alanlarında uluslararası projelerde faaliyet gösterdiğini anlattı.

Türkiye'nin 2025'te mal ve hizmet ticaretinin toplam 820 milyar doları aştığını belirten Bağlıkaya, "Türkiye'nin sahip olduğu bu kapasitenin Bolivya'nın ihtiyaçları ve öncelikleriyle bir araya getirilmesi, her iki ülkenin şirketleri açısından yeni fırsatlar oluşturabilir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRSAB Başkanı olarak turizmin de Türkiye ile Bolivya arasında önemli bir işbirliği alanı olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, 50 yılı aşkın süre önce kanunla kurulan TÜRSAB'ın Türkiye'deki seyahat acentaları ve tur operatörlerini temsil eden köklü bir meslek kuruluşu olduğunu söyledi.

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın turizm sektörünün büyümesine, hizmet standartlarının yükseltilmesine ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Bağlıkaya, "Türkiye, 2025'te yaklaşık 64 milyon ziyaretçi ağırlayarak 65,2 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bu rakamlar, Türk turizm sektörünün ulaştığı büyüklüğü ortaya koyuyor." diye konuştu.

DEİK'in Bolivya hükümeti, ilgili kurumlar ve özel sektörle yakın işbirliği içerisinde çalışmaya hazır olduğunu belirten Bağlıkaya, toplantının ardından şirketlerin ortak ilgi alanlarını belirleyebileceğini, ilgili kurumlarla teknik görüşmeleri sürdürebileceğini ve potansiyel vadeden sektörlerde yeni iş ziyaretlerini değerlendirebileceğini açıkladı.

Türkiye-Bolivya İş Konseyinin bu çalışmaların ilerletilmesinde aktif rol üstlenmesini beklediklerini dile getiren Bağlıkaya, ekonomik kalkınma, yatırım ve uluslararası işbirliğinin iki ülke için daha müreffeh bir geleceğin oluşturulmasında önemli olduğunu vurguladı.

Bağlıkaya, toplantının ortak anlayışı somut iş ortaklıklarına dönüştürmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Coğrafi uzaklığı ekonomik fırsata, siyasi diyaloğu iş ortaklıklarına, ortak potansiyelimizi ise her iki ülkenin iş dünyası ve halkları için somut sonuçlara dönüştürelim."

"Türkiye ile Bolivya arasında kurumsal işbirliğinin artırılmasını hedefliyoruz"

DEİK/Türkiye-Bolivya İş Konseyi Başkanı Mert Pur da Türkiye ile Bolivya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Bolivya'daki kurum ve kuruluşlarla işbirliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bu kapsamda Bolivya Ulusal Sanayi Odası (CNI) ile mutabakat zaptı imzalamayı ve 2027'de Bolivya'da ortak bir toplantı düzenlemeyi planladıklarını aktaran Pur, söz konusu girişimlerle iki ülkenin iş dünyası arasında güçlü ve sürdürülebilir ilişkiler kurmayı amaçladıklarını ifade etti.

Pur, "Türkiye-Bolivya İş Konseyi olarak enerji, inşaat ve savunma sanayisini öncelikli işbirliği alanları olarak belirledik. Türk şirketleri bu sektörlerde önemli uzmanlığa ve uluslararası deneyime sahip." şeklinde konuştu.

Altyapı, madencilik, tarım, havacılık ve uzay sanayisi ile dijital teknolojiler alanlarında da önemli işbirliği potansiyeli bulunduğuna dikkati çeken Pur, "Sahip olduğumuz imkanları bir araya getirerek bu fırsatları her iki ülkeye fayda sağlayacak somut projelere, sürdürülebilir yatırımlara ve uzun vadeli ortaklıklara dönüştürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türk şirketlerinin uzmanlıkları, teknolojik kapasiteleri ve karşılıklı faydaya dayalı ortaklık kurma yaklaşımlarıyla Bolivya'nın kalkınma önceliklerine katkı sağlayabileceğini belirten Pur, Bolivya'nın da Latin Amerika'daki varlığını genişletmek isteyen Türk yatırımcılar ve şirketler açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz Pereira'nın dünya genelindeki özel sektör kuruluşlarıyla güçlü ve kalıcı ilişkiler geliştirilmesine yönelik çabalarını takdir ettiklerini ifade eden Pur, iki ülke arasındaki yatırım ortamının iyileştirilmesi için yeni anlaşmaların önemine işaret etti.

Pur, "Türkiye ile Bolivya arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşmalarının imzalanması konusunda desteğinizi bekliyoruz. Bu anlaşmaların daha elverişli ve öngörülebilir bir iş ortamı sağlayacağına, karşılıklı yatırımları teşvik edeceğine ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine önemli katkı sunacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bolivya Cumhurbaşkanı Pereira'ya Türk iş dünyasıyla bir araya gelmesinden ve işbirliğine yönelik yaklaşımından dolayı teşekkür eden Pur, toplantının Türkiye ile Bolivya arasındaki ekonomik ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA