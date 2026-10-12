Haberler

Ocaklı, Arhavi'de siyanürle altın ayrıştırma yönteminin yasaklanmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ocaklı, Arhavi'de siyanürle altın ayrıştırma yönteminin yasaklanmasını istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Artvin'in Arhavi ilçesinde yapılması planlanan madencilik çalışmalarına karşı çıktı. Siyanürle altın ayrıştırma yönteminin yasaklanmasını isteyen Ocaklı, Arhavi halkına direniş ve dayanışma çağrısı yaptı.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Artvin'in Arhavi ilçesinde planlanan madencilik faaliyetlerine tepki göstererek, "Geleceğimizi satıyoruz" dedi. Siyanürle altın ayrıştırma yönteminin yasaklanmasını isteyen Ocaklı, su kaynakları ve ormanların korunması gerektiğini belirterek, Arhavi halkını direnişe ve dayanışmaya çağırdı.

YENİ Parti Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, saha çalışmaları kapsamında geldiği Artvin'in Arhavi ilçesinde, bölgede planlanan madencilik faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Ocaklı, şunları söyledi:

"Arhavi'de, Rize'de, Trabzon'da, her yerde yapılacak olan dördüncü grup madencilik faaliyetlerinin özellikle ülkeye vereceği zararı kısa başlıklarla anlatayım: Dünyanın her ülkesinde gayrisafi milli hasılaya yüzde 5 ile 9 arasında pay girerken; 6-7 milyon yılda belki de oluşabilen bu yer altı metallerini biz, sadece kendi hazinemize yüzde 1 alarak, yüzde 98'ini yurt dışına vermek suretiyle heba ediyoruz. Yani geleceğimizi satıyoruz.

Avrupa'nın vazgeçtiği siyanürle toprağı ayrıştırma metodu, sadece bizim ülkemizde bu çok uluslu şirketler ve onların taşeronları tarafından kullanılan bir yöntemdir. Direkt yasak edilmesi lazım. Bir gram altın elde edebilmek için dört ton taşı öğütmek, üç ton su kullanmak gerekiyor. O sular bizim içme suyumuz, o sular bizim kaynağımız.

Önümüzdeki 30 yılın en önemli stratejik ürününü oluşturan suların, içme sularının ve ormanların öyle hunharca katledilmesine Türkiye'nin hiçbir yerinde müsaade etmememiz lazım. Şimdi Arhavi'yi konuştuk. Arhavi için Arhavi halkını bu direnişe, dayanışmaya ve kendi geleceklerine sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Liverpool-Manchester City maçında 3 gol! Rakibini darmadağın ettiler

Liverpool-Manchester City maçında 3 gol! Rakibini darmadağın ettiler
Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti, kalbinin ters yönlü çalıştığı tespit edildi

Çabuk yorulma şikayetiyle hastaneye gitti, öğrendiği gerçek şoke etti
Trump gözünü bu sefer de Atlas ve Pasifik okyanuslarına dikti! İsimlerini değiştirecek

Gözünü bu sefer de Atlas ve Pasifik okyanuslarına dikti!

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya'da olaylı maçın ardından gündem yine Arda Güler

Olaylı maçtan sonra herkes Arda'yı konuşuyor
Türkiye'den Katz'ın Erdoğan'a yönelik küstah sözlerine sert tepki: Çelik ve Duran'dan peş peşe açıklamalar

İsrailli bakanın skandal Erdoğan sözlerine tokat gibi cevaplar

Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi

Korkulan oldu! Ülkeye bomba yağdırdılar
Bin yıllık zeytin ağacından hasat yapıldı, anında tadıldı

Bin yıllık ağaçtan toplanıp sıkıldı! 16 bin kişi eteklerine akın etti
Bir kişiyi öldüren kaplan için karar verildi: Uyutulmayacak

Bir kişiyi öldüren kaplan için son karar verildi

Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık

Yaptığını duyanlar ''Helal olsun'' diyor!
Trump: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı

Trump duyurdu! 4 yıldır devam eden savaşta ateşkese varıldı