Haberler

Maden-İş Genel Başkanı Çakır: 'İşçi kardeşlerimiz kazandı, gururla çıktık'

Maden-İş Genel Başkanı Çakır: 'İşçi kardeşlerimiz kazandı, gururla çıktık'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin hakları için yürütülen eylemler sırasında tutuklanıp 10 gün sonra tahliye edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çakır, "Cezaevine girdik, yattık. Gururla girdik, gururla çıktık. İşçi kardeşlerimiz kazandı. Bizler cezaevinde yatmaya hazırız, yeter ki işçiler kazansın" dedi.

Haber : Batuhan Dükel

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve tazminatları için yürütülen eylemler sırasında tutuklanmasının ardından tahliye edilmesine ilişkin, "Cezaevine girdik, yattık. Gururla girdik, gururla çıktık. İşçi kardeşlerimiz kazandı. Bizler cezaevinde yatmaya hazırız, yeter ki işçiler kazansın" dedi.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile birlikte tutuklanmasının ardından 10 günlük tutukluluk süreci sonunda tahliye edilmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin haklarını almak için mücadele ettiklerini belirten Çakır, şunları söyledi:

"Cezaevine girdik, yattık. Gururla girdik, gururla çıktık. İşçi kardeşlerimiz kazandı. Bizler cezaevinde yatmaya hazırız, yeter ki işçiler kazansın. İşçi kardeşlerimizin kaybetmesine göz yumamayız. Mücadele ediyoruz. Dikenli yollarda diken batabilir. Saygı duyuyoruz. İnsana, halkımıza değer veriyoruz. Bize ne yakışıyorsa onu yapacağız.

"HİÇBİR ZAMAN SUÇ İŞLEMEDİK"

Biz Bağımsız Maden-İş Sendikası'yız. Yedi seneden beri bütün halkımız iyi biliyor ki hiçbir zaman yanlış adım atmadık. Hiçbir zaman işçinin olmayan hakkını istemedik. Eninde sonunda da kazandık. Hiçbir zaman suç işlemedik. Bu yollar inişli çıkışlıdır. Bu yolları biliyoruz, tanıyoruz. Devletimizi biliyoruz, vatandaşımızı biliyoruz; ona göre de hareket etmeye çalışıyoruz."

"CEZAEVİNDE TEKLİ KOĞUŞTA KALDIM"

Cezaevinde geçirdiği 10 güne ilişkin de bilgi veren Çakır, herhangi bir kötü muameleyle karşılaşmadığını belirterek, "Cezaevinde tekli koğuşta kaldım. Oradaki mahkum arkadaşlarla iletişimim olmadı. Birkaç insandan fazla birisini görmedim. Gardiyanlar ilgilendi, işlerini yaptılar" dedi.

"KİMSEYE HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ"

Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Millet çok önemlidir bizim için. Bizim için milletimiz, halkımız değerlidir. Onların haklı mücadelesinde Bağımsız Maden-İş olarak yanlarındayız. Hakkımızı arayacağız. Kimsenin hakkını yemeyiz, kimseye de hakkımızı yedirmeyiz."

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı

Derbi bitti Kerem patladı: Mide bulandırıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor

Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Ağrı Belediye Eş Başkanı Memet Akkuş hayatını kaybetti

Kanserle mücadele eden belediye başkanından acı haber

Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle görüştü: Durum basit değil

Dünyanın nefesini tutup beklediği görüşmede ilk mesaj umutları kırdı
Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...
ABD, 2 savaş gemisinin hedef alınmasının ardından 3 İran tankerini vurdu

Savaş gemileri hedef alınan ABD'den İran'a ağır darbe