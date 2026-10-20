BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,29 artışla 11.577,37 puana yükseldi

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,29 değer kazanarak 11.577,37 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 147,23 puan ve yüzde 1,29 artışla 11.577,37 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 49,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,97 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,74 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmalar ve Fransa'da şiddetlenen olayların etkisiyle negatif bir seyir izlenirken, yurt içi piyasalar pozitif ayrışıyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı ve konut başlangıçları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA