Ukrayna istedi Norveç, Rus gemisine el koydu

Norveç, Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz’ın talebi üzerine Rusya’ya ait bir gemiye el koydu.

RUSYA’NIN ULUSLARARASI TAHKİM KARARINDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA EL KOYULDU

Naftogaz’dan yapılan açıklamada, Rusya’ya ait "Professor Molchanov" adlı ticari keşif ve yolcu gemisine, Norveç’in Svalbard Takımadaları’ndaki Rusya tarafından işletilen madencilik yerleşkesi Barentsburg’da el konulduğu bildirildi.

Naftogaz’ın açıklamasına göre el koyma kararı, Rusya’nın uluslararası tahkim kararından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak amacıyla Norveç’in Nord-Troms ve Senja Bölge Mahkemesi tarafından 31 Ağustos’ta verildi.

Mahkeme kararına göre geminin bulunduğu konumdan ayrılmasına izin verilmiyor. Svalbard Valiliği'nin geminin hareket ettirilmesini engellemek için gerekli önlemleri almakla görevlendirildiği bildirildi.

“TAZMİNAT ÖDENENE KADAR DÜNYA GENELİNDEKİ RUS VARLIKLARINI TAKİP ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Naftogaz Başkanı Sergii Fedorenko, "Rusya, uluslararası bir tahkim kararına uymayı reddederek sorumluluktan kaçamaz. Naftogaz ve diğer Naftogaz Grubu şirketlerine hükmedilen tazminat ödenene kadar dünya genelindeki Rus varlıklarını takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Naftogaz, Rus varlıklarının dondurulduğu ABD, Fransa, İngiltere ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerdeki yargı makamlarıyla tahkim kararının uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Öte yandan Rusya ise sürece itiraz ederek, müdahaleye ilişkin taraflarına herhangi bir bildirim yapılmadığını savundu.

GEMİ, MURMANSK-BARENTSBURG ARASINDA SEFERLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Norveç basınında yer alan haberlerde, geminin son zamanlarda Rusya’nın Murmansk kenti ile Barentsburg arasında seferler gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca, 43 yıl önce okyanus araştırma gemisi olarak inşa edilen geminin daha sonra ticari keşif ve yolcu seferlerinde kullanılmaya başlandığı belirtildi.

RUSYA, KIRIM’DA NAFTOGAZ VARLIKLARINA EL KOYMUŞTU

Lahey'deki bir tahkim heyeti, Nisan 2023'te Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin ardından el koyduğu Naftogaz varlıkları için Ukrayna şirketine 4,22 milyar dolar ve buna ek olarak faiz ile hukuki masrafları ödemesine hükmetti. Moskova ise söz konusu ödemeyi henüz gerçekleştirmedi.

Naftogaz, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında şirketin bölgedeki varlıklarına el koyması nedeniyle 2016'dan bu yana Rusya'ya karşı hukuki süreç yürütüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı