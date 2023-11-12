Kudüs Haberleri - Kudüs Haber - Haberler

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Kudüs Haberleri

Kudüs haber, Kudüs son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İsrailliler, Gazze'deki Esirlerin Yakınlarına Destek İçin Gösteri Düzenledi

İsrailliler, Gazze'deki Esirlerin Yakınlarına Destek İçin Gösteri Düzenledi

Kudüs - 13 Saat Önce
Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz

Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz

Kudüs - Dün 22:21
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Alimleri Filistin'e Destek Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Alimleri Filistin'e Destek Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Kudüs - Dün 17:29
Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında...

Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında...

Kudüs - Dün 17:25
Kızılhaç: Yeter, uluslararası toplum Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir

Kızılhaç: Yeter, uluslararası toplum Gazze'deki durumu nasıl kabullenebilir

Kudüs - Dün 16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.

Kudüs - Dün 15:10
Kudüs'te Noel kutlamaları sadece dualarla sınırlı olacak

Kudüs'te Noel kutlamaları sadece dualarla sınırlı olacak

Kudüs - Dün 14:51
Atatürk'e hakaret eden dönerci kim? Üçler Döner'in sahibi tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Atatürk'e hakaret eden dönerci kim? Üçler Döner'in sahibi tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Kudüs - Dün 13:56
İsrail'in zorla göç ettirdiği Gazzeliler çile yolundan geçiyor

İsrail'in zorla göç ettirdiği Gazzeliler çile yolundan geçiyor

Kudüs - Dün 13:23
Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta, hastaneye ateş açıldı

Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta, hastaneye ateş açıldı

Kudüs - Dün 11:55
Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde Yakıt Krizi: Hizmetler Duracak

Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi'nde Yakıt Krizi: Hizmetler Duracak

Kudüs - Dün 01:43
Samsun'da 'Kudüs Gecesi' programı düzenlendi

Samsun'da "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

Kudüs - 10.11.2023
ICRC: Gazze'deki hastaneler yıkıma uğruyor, durdurulmalı

ICRC: Gazze'deki hastaneler yıkıma uğruyor, durdurulmalı

Kudüs - 10.11.2023
İsrail Güçleri Kudüs Hastanesi'ne Ateş Açtı

İsrail Güçleri Kudüs Hastanesi'ne Ateş Açtı

Kudüs - 10.11.2023
İsrail, Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu

İsrail, Kudüs Hastanesi'ndeki sivilleri keskin nişancılarla vurdu

Kudüs - 10.11.2023
İsrail Ordusu Kudüs Hastanesi'ndeki Sivilleri Vurdu

İsrail Ordusu Kudüs Hastanesi'ndeki Sivilleri Vurdu

Kudüs - 10.11.2023
İsrail keskin nişancıları Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne ateş açtı, 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı

İsrail keskin nişancıları Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne ateş açtı, 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı

Kudüs - 10.11.2023
Samsun'da 'Kudüs Gecesi' programı düzenlendi

Samsun'da "Kudüs Gecesi" programı düzenlendi

Kudüs - 10.11.2023
İsrail Polisi Kudüs'teki Protestoya Copla Müdahale Etti

İsrail Polisi Kudüs'teki Protestoya Copla Müdahale Etti

Kudüs - 09.11.2023
Hamas, serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurduğu 2 rehinenin görüntülerini yayınladı: Netanyahu, güzel olan her şeyi yıktı

Hamas, serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurduğu 2 rehinenin görüntülerini yayınladı: Netanyahu, güzel olan her şeyi yıktı

Kudüs - 09.11.2023
Sarıoğlan'da 'Kudüs'ü Savunmak Anadolu'yu Savunmaktır' konferansı düzenlendi

Sarıoğlan'da "Kudüs'ü Savunmak Anadolu'yu Savunmaktır" konferansı düzenlendi

Kudüs - 09.11.2023
AGD Edirne Şubesi Kudüs Gecesi Programı Düzenleyecek

AGD Edirne Şubesi Kudüs Gecesi Programı Düzenleyecek

Kudüs - 09.11.2023
Kale'de Kudüs konulu söyleşi gerçekleştirildi

Kale'de Kudüs konulu söyleşi gerçekleştirildi

Kudüs - 09.11.2023
Sakarya'da öğrenciler 'Kudüs' koreografisi oluşturdu

Sakarya'da öğrenciler "Kudüs" koreografisi oluşturdu

Kudüs - 09.11.2023
HÜDA PAR Sözcüsü: Gazze'deki Mücadele Ümmetin Kutsiyetini Muhafaza Etme Mücadelesidir

HÜDA PAR Sözcüsü: Gazze'deki Mücadele Ümmetin Kutsiyetini Muhafaza Etme Mücadelesidir

Kudüs - 08.11.2023
Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Operasyonları Kısıtlamak Zorunda Kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Operasyonları Kısıtlamak Zorunda Kaldı

Kudüs - 08.11.2023
Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyeti TBMM'de

Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyeti TBMM'de

Kudüs - 08.11.2023
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah el-Ahmar'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah el-Ahmar'ı kabul etti

Kudüs - 08.11.2023
Kudüs Platformu Üyeleri TBMM'de Siyasi Parti Gruplarını Ziyaret Etti

Kudüs Platformu Üyeleri TBMM'de Siyasi Parti Gruplarını Ziyaret Etti

Kudüs - 08.11.2023
Gazze'deki Kudüs Hastanesi, yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını kısıtlamak zorunda kaldı

Gazze'deki Kudüs Hastanesi, yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını kısıtlamak zorunda kaldı

Kudüs - 08.11.2023
Uluslararası Kudüs Platformu'ndan, Meclis'te partilere ziyaret

Uluslararası Kudüs Platformu'ndan, Meclis'te partilere ziyaret

Kudüs - 08.11.2023
Yozgat'ta İsrail'in Gazze saldırılarına karşı 'Kudüs Nöbeti' çadırı kuruldu

Yozgat'ta İsrail'in Gazze saldırılarına karşı 'Kudüs Nöbeti' çadırı kuruldu

Kudüs - 08.11.2023
İsrail Filistin savaşında kaç kişi öldü? Savaşta son durum nedir? Son dakika! Filistin haberleri!

İsrail Filistin savaşında kaç kişi öldü? Savaşta son durum nedir? Son dakika! Filistin haberleri!

Kudüs - 08.11.2023
MARDİN-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ANILDI

MARDİN-İSRAİL'İN SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR ANILDI

Kudüs - 08.11.2023
İsrail askerinden Filistinli kız öğrenciye taciz edercesine üst araması

İsrail askerinden Filistinli kız öğrenciye taciz edercesine üst araması

Kudüs - 08.11.2023
Filistinlilerin toprak sattığı iddiası hakkında neler biliniyor?

Filistinlilerin toprak sattığı iddiası hakkında neler biliniyor?

Kudüs - 08.11.2023
İsrailli Moaz Inon: Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek

İsrailli Moaz Inon: Netanyahu iktidarda kaldığı sürece savaş bitmeyecek

Kudüs - 08.11.2023
Emine Erdoğan: 'Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz'

Emine Erdoğan: "Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz"

Kudüs - 07.11.2023
Emine Erdoğan: 'Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz'

Emine Erdoğan: "Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz"

Kudüs - 07.11.2023
Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı

Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı

Kudüs - 07.11.2023
Alparslan neden final yapıyor? Alparslan dizisi sezon finali mi yaptı, bitti mi?

Alparslan neden final yapıyor? Alparslan dizisi sezon finali mi yaptı, bitti mi?

Kudüs - 06.11.2023
Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada iki mensubunu daha kaybetti

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmada iki mensubunu daha kaybetti

Kudüs - 06.11.2023
Ürdün savaşa girdi mi? Ürdün İsrail'le savaşıyor mu?

Ürdün savaşa girdi mi? Ürdün İsrail'le savaşıyor mu?

Kudüs - 06.11.2023
Ev hapsindeki Kudüs Valisi Gays: 'İşgal kuvvetleri suçlu aramıyor, sadece Filistinli iseniz sizi yakalıyor'

Ev hapsindeki Kudüs Valisi Gays: 'İşgal kuvvetleri suçlu aramıyor, sadece Filistinli iseniz sizi yakalıyor'

Kudüs - 05.11.2023
Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne İsrail'den şiddetli saldırı

Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne İsrail'den şiddetli saldırı

Kudüs - 05.11.2023
İsrail Güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Kudüs - 05.11.2023
Kudüs Valisi Adnan Gays: İşgal kuvvetleri sadece Filistinlileri yakalıyor

Kudüs Valisi Adnan Gays: İşgal kuvvetleri sadece Filistinlileri yakalıyor

Kudüs - 05.11.2023
İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi

İsrailli esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteriler düzenlendi

Kudüs - 05.11.2023
İsrail'de Hamas Esirleri İçin Protesto Gösterisi

İsrail'de Hamas Esirleri İçin Protesto Gösterisi

Kudüs - 04.11.2023
Uşak Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi

Uşak Belediyesi Necip Fazıl Kısakürek'i Anma Gecesi

Kudüs - 04.11.2023
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