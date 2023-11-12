Kudüs Haberleri - Kudüs Haber - Haberler

Kudüs Haberleri
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Filistin Kızılayı: İsrail saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Alimleri Filistin'e Destek Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta ve hastaneye doğrudan ateş açılması yerinden edilmiş 14 bin kişi arasında...
Atatürk'e hakaret eden dönerci kim? Üçler Döner'in sahibi tutuklandı mı, neden tutuklandı?
Filistin Kızılayı: İsrail tankları Kudüs Hastanesine 20 metre uzaklıkta, hastaneye ateş açıldı
İsrail keskin nişancıları Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ne ateş açtı, 1 kişi öldü 20 kişi yaralandı
Hamas, serbest bırakmaya hazır olduklarını duyurduğu 2 rehinenin görüntülerini yayınladı: Netanyahu, güzel olan her şeyi yıktı
HÜDA PAR Sözcüsü: Gazze'deki Mücadele Ümmetin Kutsiyetini Muhafaza Etme Mücadelesidir
Gazze Şeridi'ndeki Kudüs Hastanesi Yakıt Sıkıntısı Nedeniyle Operasyonları Kısıtlamak Zorunda Kaldı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı ve Yemen Milletvekili Hamid Abdullah el-Ahmar'ı kabul etti
Gazze'deki Kudüs Hastanesi, yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını kısıtlamak zorunda kaldı
İsrail Filistin savaşında kaç kişi öldü? Savaşta son durum nedir? Son dakika! Filistin haberleri!
Emine Erdoğan: "Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz"
Emine Erdoğan: "Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz ve kalıcı barışı tesis etmek için seferber oluyoruz"
Batı Şeria'da İsrail güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı
Ev hapsindeki Kudüs Valisi Gays: 'İşgal kuvvetleri suçlu aramıyor, sadece Filistinli iseniz sizi yakalıyor'