Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Smotrich, muhalefetin seçim kutlamalarını reddedip Gazze'de yerleşim tehdidi savurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sandık çıkış anketlerinin ardından muhalefetin Netanyahu bloğunun yenildiği yönündeki kutlamalarını reddetti. Smotrich, Kudüs'teki seçim merkezinde Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yükseleceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, genel seçimlere ilişkin sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından muhalefet liderlerinin Başbakan Binyamin Netanyahu yanlısı bloğun yenilgiye uğradığı yönündeki kutlama ve açıklamalarını reddetti.

İsrail'in The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre Smotrich, Kudüs'teki Dini Siyonizm Partisi'nin seçim merkezinde destekçilerine hitap etti.

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria için kullanılan İncil'deki ifadeye atıfta bulunarak, "Kutlamanıza izin vermeyeceğiz. Yahuda ve Samara'daki (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) yerleşim devrimimizi geri çevirmeyi başaracaklarını düşündükleri için kutluyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki muhalefetin hedefine ulaşamayacağını savunan Smotrich, "Başaramayacaklar. Gazze'de Yahudi yerleşimleri yükselecek." tehdidinde bulundu.

İsrail seçimlerinde sandık çıkış anketleri

İsrail devlet televizyonu KAN'ın sandık çıkış anketine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun önündeki yerini korudu.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok yarışı 52 milletvekili, mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğu ise 50 milletvekiliyle tamamladı.

Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.

Ülkede, dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki listenin toplam 18 milletvekiline ulaşması ve 11 milletvekilinin Ortak Arap Listesi'nden meclise katılması bekleniyor.

Resmi sonuçların yapılacak incelemeler ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından 4 Kasım'a kadar netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Bu haber 53 sitede yayınlandı.
Kendisini yere bırakan Fernando Muslera sevenlerini korkuttu

Muslera sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevinden istifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf

İstifa eden İsmail Kartal'dan flaş itiraf
Elazığ’da kamyonun yayaya çarpma anı araç kamerasında

Korku dolu anlar kamerada
Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'na geri dönüyor

Cristiano Ronaldo geri dönüyor
İsrail'deki seçimlerden koalisyon belirsizliği çıktı! İşte olası 3 senaryo

İsrail'de sandıktan belirsizlik çıktı! İşte düğümü çözecek 3 senaryo
Karamürsel'de 7 katlı apartmanın kolon ve kirişlerinden ses geldi! 33 kişi tahliye edildi

Kolonlardan gelen sesler korkuttu! 33 kişi evini terk etti
Altın fiyatlarında kritik viraj! Gözler yarınki Fed kararında

Altın yatırımcısı diken üstünde! Büyük kayıp yaşanabilir
86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Bakırköy Belediye Başkanı Ovalıoğlu sessizliğini bozdu

86 yaşındaki babası gözaltına alındı! Başkan sessizliğini bozdu