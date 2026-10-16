19 ülkenin dışişleri bakanları Kolombiya'nın Kudüs kararını ortak açıklamayla kınadı

(ANKARA) - Türkiye, Cezayir, Cibuti, Endonezya, Filistin, Katar, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malezya, Mısır, Pakistan, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün ve Yemen Dışişleri Bakanları yaptıkları ortak açıklama ile Kolombiya'nın Kudüs'teki Büyükelçiliği'nin açılışını kınadı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 19 ülkenin Dışişleri Bakanları, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararının ardından ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Dışişleri Bakanları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına aykırı ve iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesine yönelik uluslararası çabaları sekteye uğratan bir adım olan, Kolombiya Cumhuriyeti'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğinin açılışını şiddetle kınamakta ve kesin bir dille reddetmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanların, işgal altındaki Kudüs'ün hukuki veya tarihi statüsünü değiştirmeyi ya da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı amaçlayan her türlü tedbir veya kararın hükümsüz olduğunu ve hukuki sonuç doğurmayacağını teyit ettikleri belirtilen açıklamada, bu tutumun, Kudüs'ün karakterini veya statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri reddeden ve devletlere, 1967 yılında işgal edilen Filistin topraklarının bir parçası olan Kudüs'teki diplomatik misyonlarını geri çekmeleri çağrısında bulunan BM Güvenlik Konseyi'nin 476 (1980) ve 478 (1980) sayılı kararları başta olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi'nin ve BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarıyla uyumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bakanlar, Kolombiya Hükümeti'ni söz konusu kararını yeniden değerlendirmeye ve geri almaya, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etmeye ve Filistin halkının, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'ne sahip olma hakkı dahil olmak üzere meşru haklarına halel getiren tedbirlerden kaçınmaya çağırmaktadır" denildi.

Kaynak: ANKA