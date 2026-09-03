Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımayı Planlıyor

(ANKARA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti, İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planlıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun 1 Eylül'de İsrail'e yaptığı ziyaretin ardından Kongo ve İsrail tarafından ortak deklarasyon yayımlandı.

Felix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri güçlendirme ve işbirliği bağlarını pekiştirme" kararı aldığına yer verilen deklarasyonda, İsrail'in Kinşasa'da yerleşik bir büyükelçilik açması ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması amacıyla görüşmeler yapılacağı bildirildi.

İsrail, Kudüs'ü başkent olarak kabul ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) ile birçok ülke ise Kudüs'ün statüsünün İsrail-Filistin barış müzakereleri neticesinde belirlenmesi gerektiğinden hareketle İsrail'deki büyükelçiliklerini Tel Aviv'de bulunduruyor.

Kaynak: ANKA