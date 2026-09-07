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İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı

İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı Haber Videosunu İzle
İsrailli Türklere sataştı! Aldığı cevap ülkesini ayağa kaldırdı
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Kudüs'te bir Türk vatandaşının İsrailli bir kişiye "Burası benim evim. Hoş geldiniz" demesi İsrail'de tepki çekti. Görüntülere geniş yer veren İsrail basınında bazı isimler, Türk turistlere vize verilmemesi ve bazı turistlerin ülkeden çıkarılması çağrısında bulundu.

Kudüs'te bir Türk vatandaşı ile İsrailli bir kişi arasında yaşanan sözlü tartışma İsrail basınında geniş yankı uyandırdı. Tartışma sırasında Türk vatandaşının İsrailli kişiye dönerek "Burası benim evim. Hoş geldiniz" demesi dikkat çekti.

"BURASI BENİM EVİM. HOŞ GELDİNİZ"

İsrail'in önde gelen yayın organlarından Ynet, hızla yayılan görüntülere geniş yer verdi. Haberde olay, Türkiye'nin Kudüs ve Filistin bölgesindeki artan etkisi üzerinden ele alındı.

İsrail basını, Türkiye'nin Gazze'nin geleceğinde rol üstlenme isteğine de dikkat çekti. Tel Aviv yönetiminin, Gazze'de oluşturulabilecek uluslararası bir güçte Türk askerlerinin bulunmasına karşı çıktığı hatırlatıldı.

TÜRK TURİSTLERE VİZE KISITLAMASI ÇAĞRISI

Görüntülerin ardından bazı İsrailli isimlerden Türk turistleri hedef alan açıklamalar geldi.

Kudüs Uygulamalı Politika Merkezi Araştırma Başkanı ve eski İsrail Büyükelçisi Yishai, Türk turistlerin Kudüs'teki tavrını "yanlış bir sahiplik duygusu" olarak nitelendirdi ve Türkiye'den gelen turistlere vize verilmemesi çağrısında bulundu.

Yishai, "İki ülke arasındaki ilişkiler güncellenmiş bir çerçeveye dayandırılana kadar İsrail'e giren Türk turistlere vize verilmemesi yönündeki tavsiyenin uygulanması gerekiyor" dedi.

İSRAİLLİ İSİMDEN TÜRK TURİSTLERE AĞIR SÖZLER

JCAP Başkanı Silverstein ise açıklamasında Türk turistleri daha sert ifadelerle hedef aldı. Türkiye'den gelen bazı turistleri "tehlikeli" olarak nitelendiren Silverstein, söz konusu kişilerin İsrail'den çıkarılmasını istedi.

Silverstein, "Türkiye'den gelen Müslüman turistler tehlikelidir ve İsraillilere karşı kışkırtma yapmaktadır. Bu grup, İsrail topraklarından derhal uzaklaştırılmalıdır; ne kadar erken olursa o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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