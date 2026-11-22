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İsrail makamlarının, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısında yer alan Nebi Samuel ve Beyt İksa köyleri ile El-Halayleh Mahallesi'nde yaşayan çok sayıda Filistinlinin kendi evlerine ve bölgelerine giriş izinlerini iptal ettiği bildirildi.

Filistinlilere bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının söz konusu bölgelere girişleri kontrol ederek birçok Filistinlinin giriş çıkış izinlerini iptal ettiği ve evlerine erişimlerini engellediği duyuruldu.

Açıklamada, izinleri iptal edilen kişilerin kimlikleri ve sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Valilik, İsrail'in Nebi Samuel ve Beyt İksa köyleri ile El-Halayleh Mahallesi'ni sistematik izolasyon politikası kapsamında önce ayrılık duvarı ve askeri bariyerlerle kuşattığını, ardından Eylül 2025'te "temas bölgeleri" olarak sınıflandırıp bölge sakinlerine bir yıl süreli özel izin alma zorunluluğu getirdiğini aktardı.

Açıklamada, söz konusu uygulamaya göre Filistinlilerin evlerine ulaşabilmeleri için işgal güçlerinin onayını almaları ve izinlerini yenilemeri gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA