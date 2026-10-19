Antalya Manavgat'ta Kudüs Platformu Filistin Dayanışma Futbol Turnuvası düzenledi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla "Filistin Dayanışma Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Manavgat Kudüs Platformu tarafından organize edilen etkinlik, sporun birleştirici gücüyle mazlumların sesi olmayı hedefliyor.

Yeşil sahada bir araya gelen sporseverler, sergiledikleri mücadeleyi Gazze'deki zulme karşı ortak bir duruş olarak ortaya koydu.

Turnuvaya katılan sporcular ve izleyiciler, "Gazze diye bir derdim var, çünkü insanım" yazılı pankart açtı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırarak iki ülke arasındaki dayanışma mesajını vurguladı.

Etkinliğe yetişkin sporcuların yanı sıra çocuklar da ellerindeki Filistin bayraklarıyla destek verdi.

Turnuva sonunda düzenlenen seremonide, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA