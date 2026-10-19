Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Manavgat'ta Kudüs Platformu Filistin Dayanışma Futbol Turnuvası düzenledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kudüs Platformu tarafından Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekmek için Filistin Dayanışma Futbol Turnuvası düzenlendi. Turnuvada sporcular ve izleyiciler pankart açtı, çocuklar da Filistin bayraklarıyla destek verdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek ve Filistin halkına destek olmak amacıyla "Filistin Dayanışma Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Manavgat Kudüs Platformu tarafından organize edilen etkinlik, sporun birleştirici gücüyle mazlumların sesi olmayı hedefliyor.

Yeşil sahada bir araya gelen sporseverler, sergiledikleri mücadeleyi Gazze'deki zulme karşı ortak bir duruş olarak ortaya koydu.

Turnuvaya katılan sporcular ve izleyiciler, "Gazze diye bir derdim var, çünkü insanım" yazılı pankart açtı. Katılımcılar, Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırarak iki ülke arasındaki dayanışma mesajını vurguladı.

Etkinliğe yetişkin sporcuların yanı sıra çocuklar da ellerindeki Filistin bayraklarıyla destek verdi.

Turnuva sonunda düzenlenen seremonide, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Şampiyonluk yarışının rövanşında tarihi hezimet! Yarım düzineden fazla gol attılar

Şampiyonluk rövanşında gol yağmuru! Rakibin içinden geçtiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi
Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı

Aşk uğruna her şeyini sattı! 2 bin kilometre sonra hayatının şokunu yaşadı
Hamid Yorulmaz kaza yaptı, bindiği otomobili görenler kendini tutamadı

Müge'nin Hamid'i kaza yaptı, bindiği aracı görenler kendini tutamadı
100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi! Rekorlar kitabına girdi

100 yaşına bir kala dünyayı şaşkına çevirdi
İsrailli kadına öfke büyüdü! Dev alışveriş merkezi tahliye edildi

AVM'de onu görünce deliye döndüler! Binanın tamamı tahliye edildi
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu

Arda İspanya'yı karıştırdı!

Erkan Petekkaya, Hülya Avşar’ın yürüyüşüne yaptığı yoruma açıklık getirdi: Espri yaptım

Hülya Avşar yorumu ile gündemdeydi! İlk kez açıklama yaptı