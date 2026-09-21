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İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Biddu beldesinde 53 Filistinli genci gözaltına aldı

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Kudüs Valiliğine göre İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Biddu beldesinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek 53 Filistinli genci gözaltına aldı. Yerel kaynaklara göre baskınlar nedeniyle esnaf kepenk kapattı, öğrenciler okula gidemedi.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyerek 53 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki Biddu beldesinde Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin 53 Filistinli genci gözaltına aldığı, bazı evlerde arama yaparken eşyalara zarar verdiği ve tahribata yol açtığı ifade edildi.

İsrail polisinin beldede el koyduğu bir evde gençleri alıkoyarak sorguladığı kaydedilen açıklamada, baskınların ise devam ettiği belirtildi.

Baskınlar nedeniyle esnaf kepenk kapattı, öğrenciler okullarına gidemedi

Öte yandan yerel kaynakların aktardığına göre İsrail polisinin baskınları nedeniyle Doğu Kudüs'ün Biddu beldesinde esnaf kepenk kapattı, öğrenciler de okullarına gidemedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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