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Kaani, vekil güçler Hamaney'in sınır tanımayan karşılığına bağlılık ilan ettiğini söyledi

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Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İran lideri Mücteba Hamaney'in 'coğrafi sınır tanımayan' karşılık mesajının ardından vekil güçlerin yazılı olarak tam bağlılık ilan ettiğini aktardı. Kaani, bunun sahadaki birlikteliklerini sergileyerek gösterildiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, İran lideri Mücteba Hamaney'in olası bir savaşta "düşmanlara karşı coğrafi sınır tanımayan" karşılık mesajından sonra "direniş cephesi" şeklinde nitelediği vekil güçlerin buna tam bağlılıklarını ilan ettiğini aktardı.

İran devlet televizyonuna göre Kaani, yayımladığı mesajda, Hamaney'in "düşmanla sınır olmaksızın mücadele" ifadesine dikkati çekerek, vekil güçlerin bu söz karşısındaki duruşundan bahsetti.

Bu açıklamanın ardından vekil güçlerin "yazılı olarak tam bağlılıklarını ilan" ettiklerini aktaran Kaani, bunu "sahadaki birlikteliklerini sergileyerek ve mesajı üst düzeyde alıp uygulayarak" gösterdiklerini belirtti.

İran lideri Hamaney, 31 Ekim'de üst düzey askeri yetkililerle görüşmüş ve askeri yetkililere olası saldırılara karşı hazırlıklı olmaları talimatını vererek, bu tür saldırılara "Ani, etkili ve coğrafi sınır tanımayan karşılık" verilmesini istemişti.

Kaynak: AA
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