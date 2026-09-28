Ulaş Müftüsü İçli, Kur'an kursu çocuklarına eğitim seti ve kitap hediye etti

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Ulaş Müftüsü Mehmet Zahid İçli, Merkez Cami 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kur'an kursunu ziyaret eden İçli, öğreticilerden Cennet Öztürk ve Nezahat Akkaya'dan kurs hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden İçli, çocukların gelişimine katkı sağlayacak iki kitaplık eğitim seti ile "Kudüs" temalı özel etkinlik kitapları hediye etti.

Kaynak: AA