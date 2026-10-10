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Malatya'da Aksa Tufanı'nın üçüncü yıldönümünde Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi

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Malatya'da Aksa Tufanı'nın üçüncü yıldönümünde Büyük Filistin Yürüyüşü düzenlendi
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Malatya'da Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından, Aksa Tufanı'nın üçüncü yıldönümü vesilesiyle 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi. İnönü Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi İsrail'e karşı slogan attı, yürüyüş sonrası Filistin'de yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu.

MALATYA Kudüs Kardeşlik Platformu tarafından, Aksa Tufanının yıldönümü vesilesi ile 'Büyük Filistin Yürüyüşü' düzenlendi.

Malatya'da yüzlerce kişi, Aksa Tufanının üçüncü yıldönümünde Gazze'deki katliamlara tepki gösterdi. İnönü Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişi, Kudüs Kardeşlik Platformu adı altında Sivil Toplum Kuruluşları tarafından düzenlenen 'Büyük Filistin Yürüyüşü'nde hep bir ağızdan İsrail'e karşı tepki sloganları attı. Özgür bir Filistin için zulme karşı tek ses olmak ve Filistin halkının yanında durduklarını belirtmek adına toplananlar 'katil İsrail' sloganları attı.

Yürüyüş sonrası bir alışveriş merkezi önünde toplanan kişiler, Filistin'de yaşamını yitirenler için okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi. 'Kahrolsun İsrail' sloganları atan kalabalık, yapılan duaların ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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