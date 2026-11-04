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İsrail, Doğu Kudüs'ün Şafat beldesinde Filistinlinin 80 metrekarelik evini yıktı

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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Şafat beldesinde ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir Filistinlinin 80 metrekarelik evini yıktı. Kudüs Valiliği, evin 2025 yılında inşa edildiğini ve Filistinlinin eşi ile üç kızıyla burada yaşadığını duyurdu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Şafat beldesinde ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir Filistinlinin evini daha yıktı.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait iş makinelerinin Kudüslü Said Ebu Nab adlı bir Filistinliye ait 80 metrekarelik evi yerle bir ettiği belirtildi.

Açıklamada, Ebu Nab'ın eşi ve üç kızıyla birlikte ikamet ettiği evini 2025 yılında inşa ettiği kaydedildi.

Filistin insan hakları kurumları, İsrail makamlarının özellikle Doğu Kudüs'te Filistinlilere yapı ruhsatı verilmesi konusunda oldukça ağır ve imkansıza yakın şartlar öne sürdüğüne dikkat çekiyor.

Filistin İstatistik Kurumunun, Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun verilerine dayandırarak ekim ayında yayımladığı rapora göre, İsrail güçleri 2026 yılının ilk yarısında toplam 341 ev ve iş yeri yıkımı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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