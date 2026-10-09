Eski Hamas lideri İsmail Heniyye’nin oğlu Abdusselam Heniyye, Sakarya'da Filistin programına katıldı:

Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin oğlu Abdusselam Heniyye, Filistin halkının asla yalnız olmadığını belirterek, "Bu halk, İslam ümmetinin parçasıdır. Türk halkı ve lideri Sayın Erdoğan, Filistin'in arkasındadır. İnşallah çok yakında Kudüs'ün fethini hep birlikte kutlayacağız." dedi.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER), Türkiye Diyanet Vakfı, 15 Temmuz Milli İrade Derneği, Kudüs Hilali Derneği ve Sakarya Eğitime Destek Platformunca Adapazarı ilçesindeki Orhangazi Kültür Merkezi'nde "Özgür Gazze, Özgür Filistin" programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından video gösterimiyle başlayan programda konuşan Abdusselam Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına şükranlarını sunduğunu söyledi.

Filistin davasının ve Filistin'in kendisinin, İsrail'in Gazze'de 3 yıldır sürdürdüğü büyük soykırımın, zulmün ve acının ardından tüm ümmeti birleştirdiğini dile getiren Heniyye, "Sadece ümmeti değil, kalbinde insanlığı ve merhameti taşıyan tüm insanlığı bir araya getirdi. İşgalci İsrail'in zulümlerini tüm dünyaya göstermiş oldu." diye konuştu.

"Filistin, Müslümanların davasıdır"

Heniyye, İsrail'in eski başbakanlarından Golda Meir'in, "Onların yaşlıları ölecek ve çocukları da tüm bu yaşananları unutacaktır." dediğini aktararak, "O zalim Golda Meir, şu an cehennemde ancak Filistin'in çocukları babalarına mirasçı oldular. Onlar 'Biz buradayız, Filistin'in ve bu kutsal toprakların sahibi bizleriz.' diye haykırıyorlar. Filistin, Müslümanların davasıdır. Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesidir." ifadelerini kullandı.

Babasını, 3 kardeşini ve 8 yeğenini şehit vermekten gurur duyduklarını söyleyen Heniyye, "200'e yakın ailemin parçası olan yakın akrabalarımı şehit vermekten gurur duyuyoruz. Heniyye ailesi olarak Filistin'de belki de en çok şehit veren ailelerden biriyiz. Bizden daha çok şehit veren aileler var hatta tamamen nüfustan silinen aileler var ama biz şuna inanıyoruz, kıyamet günü yine o yüksek şehitlik mertebesinde bir araya geleceğiz." dedi.

Heniyye, İsrail'in saldırıları sonucu yaşanan yıkımlardan da bahsederek, "Gazze şehri yeryüzünden ve haritadan tamamen silindi. Okullar, mescitler, hastaneler ve su ile elektrik kalmadı, tamamen yok edildi." diye konuştu.

Abdusselam Heniyye, 1,5 milyondan fazla insanın şu anda çadırlarda yaşadığını ve onları kış soğundan koruyacak bir şeyin olmadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"İsrail, tüm bu yaptıklarıyla Filistin halkını, Filistin direnişini bitireceğini ve onları yeryüzünden silebileceğini sanıyor. Filistin halkı asla yalnız değildir. Bu halk, İslam ümmetinin parçasıdır. Türk halkı ve lideri Sayın Erdoğan, Filistin'in arkasındadır. İnşallah çok yakında Kudüs'ün fethini hep birlikte kutlayacağız."

Filistin'in ve Mescid-i Aksa'nın kurtulması için büyük fedakarlıklara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Heniyye, Filistin'in özgürlüğüne kavuşana kadar dua edilmesi, bağışlarda bulunulması ve boykotun sürdürülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AK Parti Sakarya milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Ali İnci, Kudüs Hilali Derneği Başkanı Azmi Moroğlu ile SİMDER Başkanı Yahya Bakır da birer konuşma yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın da katıldığı program, İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından yapılan duanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA